Stojadinović: Ničić krivi građane zbog porasta obolelih, a organizuje manifestacije

Miloš Stojadinović, predsednik GrO Demokratske stranke u Zaječaru, na današnjoj konferenciji za medije, obratio se javnosti povodom aktuelne epidemiološke situacije u gradu. Kako je Stojadinović istakao, gradonačelnik Zaječara Boško Ničić kritikuje građane zbog porasta obolelih, a proteklog vikenda organizovao je četiri manifestacije.

Povod za ovu konferenciju je epidemiološko stanje u Zaječaru. Prvi deo se odnosi na sprovođenje mera, koje Krizni štab sprovodi u Zaječaru, a drugo se odnosi spremnost Gradske uprave Zaječar i Kriznog štaba za početak školske godine, naglasio je Stojadinović.

“Nisam stručan da komentarišem te mere, ali ima mnogo nelogičnosti u tim merama, kao kada je bilo zabranjeno da rade „second hand“ prodavnice, a bio je dozvoljen rad buticima. Međutim, govoriću o sprovođenju mera na teritoriji Grada Zaječara. Boško Ničić je dao izjavu da je za stanje u ovom gradu prvenstveno su odgovorni policija i tužilaštvo, a kasnije je u “Kuriru” izjavio da su odgovorni građani, odnosno da su se „opustili“. Molio bih gradonačelnika da ne uvlači građane u unutarstranačke sukobe između njega i ministra Stefanovića, jer to građane ne interesuje. Takođe, bih ga zamolio da ne krivi ni privrednike, jer privrednici za ovaj grad moraju da rade, a Zaječar je izdvojio za prve četiri godine manje nego što je izdvoio za bruto platu pomoćnika gradonačelnika zaduženog za privredu.

Kako možete da očekujete da vam građani nešto veruju, ako ste lagali o početku epidemije da biste skupili potpise za izlazak na izbore? Ako ste posle toga lagali da je epidemija gotova, da bi građani 21. juna izašli na te iste izbore, i kako građani sad da vam veruju da ono što radite i ono što predložite je ispravno”, poručio je Stojadinović.

Stojadinović je rekao da ne može neko da poziva na odgovornost građane, a prošlog vikenda u Zaječaru su organizovane četiri manifestacije.

“Želeo bih da pričam o odgovronosti, ako ste u gradu prošli vikend organizovali 4 masovne manifestacije. Održao se Festival hrišćanske kulture, organizovali ste snimanje emisije „Prelo u našem sokaku“, organizovali ste takmičenje u “Strong menu”, i organizovali ste Seoske sportske igre, gde smo jasno po slikama sa tih manifestacija videli da se mere nisu primenjivale, posebno hoću da izrazim nezadovoljstvo merama na takmičenju “Strong mena”, gde su na tribinama na Popovoj plaži ljudi bili načičkani jedan do drugog ne poštujući nikakve mere, a takmičenje je bilo pod pokroviteljstvom grada Zaječara.”

Stojadinović je naglasio da je vrlo tužno, da su škole dobile po nekih 12 litara alkohola, po nekih 200 do 500 maski za zaštitu, i da nisu dobili bezkontaktne toplomere.

“Nabavna cena litra alkohola je 226 dinara, nabavna cena maske je 9 dinara, nabavna cena bezkontaktnih toplomera je 10.000 dinara u maloprodaji, nemam velikoprodajnu cenu, ali me interesuje sada kako to da je grad Zaječar u sred epidemije, odnosno pandemije, potrošio oko 780.000 dinara na snimanje „Prela“ o kome sam pričao. Za tih 780.000 dinara Grad Zaječar mogao da kupi duplo više alkohola za škole, duplo više maski i da svakoj školi ponaosob dostavi bezkontaktni toplomer, a da ne pominjem da su neke škole orgaizovale Savete roditelja gde su od roditelja zahtevali da prikupe sredstva za bezkontaktne toplomere. U poslednjem rebalansu budžeta Grada Zaječara deo sredstava predviđen za škole je skinut sa budžeta i naše škole nemaju sredstava za nabavku ovih dezinfekcionih sredstava. Ta dezinfekciona srdstva su uglavnom u svim školama pri kraju ili su nestala. Direktori nekih škola roditeljima tvrde da se čeka javna nabaka.

Kako se čeka javna nabavka za dezinfekciona sredstva, za maske, a ne čeka se javna nabavka za asfaltiranje ulica firme iz Donje Mutice? O kojoj ništa ne znamo šta radi prilikom asfaltiranja ulica, jer se najverovatnije to proteže kroz letnje održavanje, ali asfaltiran je bez tendera i teren u Lubnici, i teren u Zvezdanu od strane iste firme, i sve je to moglo bez tendera, ali zaštitna sredstva za našu decu, za decu Zaječara nisu obezbeđena u dovoljnoj količini.”

Stojadinović je dodao da je Grad Zaječar mogao da obezbedi deci koja nisu u mogućnosti računar ili tablet kako bi pratili deo nastave koji se obavja kao onlajn. Takođe, skrenuo je pažnju na to da Gradska apoteka čiji je osnivač Grad Zaječar, prodaje maske po ceni od 40 dinara.

“Da naša Gradska uprava recimo nije dala ove godine četiri miliona na televiziju čiji je direktor šurak gradonačelnika Zaječara, a koja se recimo ne pojavljuje na koferencijama opozicije, jer njih očigledno ne intresuje javni interes Grada Zaječara, četiri miliona su dobili. Za tih četiri miliona Grad Zaječar je mogao da kupi recimo 400 tableta, nekih najjeftinijih tableta i svako odeljenje zaječarskih osnovnih i srednjihi škola bi imalo po jedan tablet ukoliko neko dete iz tog odeljenja nema čime da prati onlajn nastavu.

Gradska apoteka čiji je osnivač Grad Zaječar, čiji je direktor poslanik Srpske napredne stranke prodaje zaštitne maske u gradu Zaječaru po ceni od 40 dinara. Nabavna cena im je 9. Ako su neke stvari bile čudne, meni je bilo čudno 300% cene, ako se to ne naziva profiterstvo u vreme epidemije, ja onda ne znam šta je, ali to je apoteka čiji je osnivač Grad Zaječar. I ta deca koja ne dobijaju maske, jer škole nisu dobile dovoljnu količinu, moraju da idu sa maskama u školu, jer su to propisana pravila, roditelji moraju da im kupe maske, i moraju gle čuda, da im kupe maske možda baš u toj apoteci koja te maske prodaje po 300% većoj ceni nego što je nabavna cena, a direktor te apoteke je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije, Srpske napredne stranke“, poručio je Stojadinović.

