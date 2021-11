Stojadinović: Ne očekujem ništa povodom slučaja Milana Stankovća, u SNS-u nema morala

Miloš Stojadinović, odbornik grupe građana “Možemo bolje”, rekao je da ne očekuje da će se bilo šta desiti nakon pravosnažne presude kojom je pomoćnik gradonačelnika, Milan Stanković, proglašen krivim za nasilje u porodici jer SNS ne sankcioniše svoje kadrove u ovakvim situacijama.

“Nakon ove presude ne očekujem da će se nešto desiti, niti imam nameru da nešto zahtevam od gradonačelnika, jer do sada niti jedan moj zahtev nije urodio plodom. Da je u Srpskoj naprednoj stranci malo morala i etike, taj čovek bi se povukao sa funkcije čim je ceo slučaj dospeo u javnost. Ovako, gledajući istorijat (ne)činjenja SNS-a u sličnim situacijama, očekujem da osuđeni gospodin možda bude i nagrađen nekom većom funkcijom, jer je do sada to bio slučaj u sličnim situacijama”, rekao je Stojadinović.

On je naveo i neke primere takve prakse.

1. Boško Ničić je po rečima tadašnjeg predsednika GrO SNS-a Stefana Zankova bio čovek koji je uništio grad Zaječar – nagrađen je mestom gradonačelnika Zaječara

2. Bratislav Gašić, koji je ponizio novinarke na press-u svog ministarstva – nagrađen je mestom direktora BIA

3. Siniša Mali iz afera vezanih za rušenje u Savamali – nagrađen mestom ministra finansija

4. Saša Matijević uhapšen pod sumnjom da je nameštao tendere i primao mito – nagrađen mestom pomoćnika gradonačelnika grada Zaječara.

“Da ne nabrajam više, ne bi me čudilo da ovom analogijom i pomenuti, pravosnažno osuđeni pomoćnik gradonačelnika nastavi da napreduje u strukturi Srpske napredne stranke”, završio je Stojadinović.