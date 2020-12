Stojadinović i Rašić: Kraljevicu zakonski zaštiti da bi se sprečila gradnja raznih objekata (VIDEO)

Kraljevica treba zakonski da se zaštiti, kako bi se sprečila gradnja raznih objekata na površini park šume poručili su predstavnici GrO Demokratske stranke u Zaječaru, na danas održanoj konferencije za medije.

Predsednik GrO Demokratske stranke u Zaječaru Miloš Stojadinović je rekao da spomen park-šuma Kraljevica pripada svim građanima Zaječara i da bi gradska vlast trebala da pokrene inicijativu kako bi zaštitili ovo prirodno dobro.

“Ono što građani Zaječara treba da znaju je da Kraljevica kao blago našeg grada nikada nije uspela da dobije zaštitu države. Pokušano je 1994. godine. Postoje tri kategorije zaštite, a za nas je bitno prirodno dobro treće kategorije da stavi u zaštitu lokalna samouprava. Mi ćemo na narednoj Skupštini predložiti Predloge Odluka o pokretanju izrade plana za zaštitu prirode i Predlog o pokretanju inicijative zaštite spomen park-šume Kraljevica kao prirodno dobro. Grad Zaječar je u obavezi da ima Program o zaštiti prirode, a grad nikad do sada nije izradio Program o zaštiti prirode i mi želimo da podstaknemo da se ova praksa promeni i da se izradi desetogodišnji plan o zaštiti prirode”, kazao je Stojadinović.

On je dodao da je procedura da se Kraljevica zakonski zaštiti kao prirodno dobro vrlo jednostavna i da bi što pre to trebalo uraditi.

“Grad Zaječar treba Zavodu za zaštitu prirode da pošalje inicijativu da se park-šuma Kraljevica proglasi prirodnim dobrom. Kada lokalna samouprava to uradi, tog trenutka Zavod kreće u planiranje studije. Od samog pokretanja postupka zaštite, to prirodno dobro bilo bi zaštićeno. Nakon izrade studije, to se vraća u Skupštinu, gde Grad Zaječar usvaja Odluku o proglašenju Kraljevice za prirodno dobro. Mislimo da je ovaj postupak hitan za grad, jer je gradska vlast poslednjih godina rešila da sve gradi na Kraljevici: tu su bungalovi, prostor za Gitarijadu, tu planiraju da grade stadion. Ukoliko bi Kraljevica dobila status parka prirode, u tom trenutku izgradnja na samoj površini Kraljevice bila bi zabranjna”, dodaje Stojadinović.

Potpredsednica GrO Demokratske stranke u Zaječaru Dragana Rašić obratila se javnosti zbog neisplaćenih naknada za prevoz prosvetara. Rašić ističe da su mnogi prosvetari već tužili škole zbog neisplaćenih naknada.

“Imam potrebu da obavestim javnost i da apelujem na nadležne u Gradskoj upravi, a tiče se prevoza radnika, prosvetara. Mnogi prosvetari su tužili škole zbog nadoknada za prevoz za dolazak i za odlazak sa posla. Bez obzira na uveravanje gradonačelnika Boška Ničića da to neće proći, znamo da je Grad do sada isplaćivao nadoknade prosveti, koje su uvećane, i na ime kamate i na ime sudskih i advokatskih troškova. Preporučila bih nadležnima u Gradskoj upravi, da obrate pažnju na ovaj problem, iz razloga jer se već najavljuje nova tura tužbi prosvetara, bez obzira što je doneta nekakva uredba u martu 2019. godine o besplatnom prevozu na teritoriji Grada Zaječara. Sporno je to što linije prevoza ne odgovaraju prosvetarima, kao i vremeni polaska. Na primer za osnovu potraživanja od 35.000 dinara, kamata i sudski troškovi 45.000, za 10.000 više od onoga što se potražuje. To je novac svih građana ovog grada i može se pametnije upotrebiti”, rekla je Rašić.