Stojadinović i Rašić: Bezbednost građana mora biti na prvom mestu

Predstavnici GrO Demokratske stranke u Zaječaru, održali su redovnu nedeljnu konferenciju za štampu, kako bi ukazali na probleme građana Zaječara.

Ovog puta, teme konferencije za štampu bili su problemi stanovnika naselja na Grljanskom putu u Zaječaru i raskrsnica Miloša Obilića i Izvorskog puta.

Na početku obraćanja, predsednik GrO Demokratske stranke u Zaječaru Miloš Stojadinović istakao je da je prethodna konferencija za štampu urodila plodom, jer su škole u Zaječaru dobile dezinfekciona sredstva i beskontaktne toplomere. Stojadinović je rekao da će nastaviti da ukazuju na probleme građana Zaječara i da vrše pritisak na vlast da te probleme reši.

Stojadinović je naglasio da problemi koje muče građane na Grljanskom putu gomilaju se godinama i niko ih ne rešava. Stanovnici tog naselja nemaju asfalt i nemaju kanalizaciju.

“Koriste se septičke jame i prilikom velikih padavina voda sa glavnog puta prelije se u to naselje i dolazi do izlivanja fekalne kanalizacije. Drugi problem stanovnika ovog naselja jesu ti neasfaltirani putevi koji se ne tamponiraju redovno, kao i atarski putevi do njihovih njiva. Mi smo već urgirali za put koji povezuje biciklističku stazu i to naselje. Moram da napomenem i da se neredovno kosi rastinje pored biciklističke staze, a tu deca prolaze kada idu u školu. Iako se dve godine već piše svim čelnicima Grada Zaječara i direktorima, rešenje za tu biciklističku stazu nema i ta staza nije asfaltirana i uvek se kasni sa radovima za tu stazu”, kaže Stojadinović.

On je dodao da su problemi posebno eskalirali prilikom formiranja voćnjaka u blizini Fabrike vode, firme „Delta Agrar“.

“Prilikom formiranja tog voćnjaka, sve prirodne brane koje su sprečavale vodu da dođe do tog naselja su uklonjene. Mi smo nekoliko puta i sami se uverili da se ta zemlja zajedno sa vodom sliva u dvorišta kuća ispod magistralnog puta. Građani ovog naselja, njih 142, potpisali su peticiju i zamolili predstavnike Mesne zajednice da se obrate Ministarstvu za ekologiju i da zajedno utvrde da li je „Delta Agrar“ prilikom podizanja tog voćnjaka uradio Studiju uticaja na životnu sredinu. Mi tu informaciju nemamo. Mi smo apelovali na Gradsku upravu da umiri strepnje građana, jer je taj voćnjak napravljen u prvoj zoni sanitarne zaštite do Fabrike vode, tako da se građani brinu i za sam kvalitet vode i zemlje zbog hemikalija kojima se tretiraju voćke „Delta Agrara“.”

Potpredsednica GrO Demokratske stranke u Zaječaru Dragana Rašić ukazala je na problem bezbednosti na raskrsnici ulice Miloša Obilića i Izvorskog puta u Zaječaru.

“Ta raskrsnica je potpuno neobeležena, nema svetlosnu signalizaciju, nema trotoar. Znamo da veliki broj učenika sa te teritorije odlazi u škole. Po tom pitanju, reagovala je Prva Mesna zajednica „Timok“ i obratila se gradskom većniku za poslove mesne zajednice i to pre godinu dana, da se nađe način da se obeleže pešački prelazi i postavi signalizacija, jer se zna da je ta ulica frekventna što se tiče saobraćaja”, kazala je Rašić.

Ona dodaje da se još uvek ništa po tom pitanju nije uradilo.

“Dobili smo, u novembru prošle godine, odgovor od većnika zaduženog za poslove mesne zajednice da će se raditi projektna dokumentacija kako bi se ovaj problem rešio. Međutim, još uvek se ništa po tom pitanju nije desilo. Mesna zajednica „Timok“ obratila se Ministarstvu građevine, infrastrukture i saobraćaja, kao i JP „Putevi Srbije“. Takođe i Agenciji za bezbednost saobraćaja. Nama treba u fokusu da budu učenici ovog grada i da im obezbedimo pravo na bezbednost i sigurnost”, dodaje Rašić.

Rašić je podsetila da su i ulice Pavla Ilića i Ivana Milutinovića, koje su u neposrednoj blizini OŠ „Ljubice Radosavljević Nada“ i dalje raskopane i nebezbedne.

“Ovom prilikom obraćamo se nadležnima da postave pešačke prelaze u ovim ulicama, kako bi osigurali bezbednost učenika koji idu u ovu školu.”

Stojadinović se nadovezao i dodao da su u ulicama Cara Dušana i Kotorskoj ležeći policajci izvađeni i većim delom uništeni, a u ulici Ivana Milutinovića oni se ne vide, što predstavlja dodatnu opasnost kako za pešake, tako i za vozače.

Iz GrO Demokratske stranke u Zaječaru poručuju da će nastaviti da ukazuju na probleme građana Zaječara, kako bi Gradska uprava obratila pažnju na potrebe i omladine, ali i svih ljudi u ovom gradu.