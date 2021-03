Stigle igračke za opremanje 6 novih dečijih igrališta u Zaječaru

Grad Zaječar i Javno komunalno preduzeće “Timok održavanje” u narednom periodu će aktivno raditi na izgradnji šest dečijih igrališta, koja će biti opremljena po najnovijim standardima koja se odnose na bezbednost dece.

Javnom komunalnom preduzeću “Timok održavanje” danas su isporučene igračke švedskog proizvođača, koje je grad Zaječar, putem tendera, nabavio za potrebe šest dečijih igrališta. Prvi čovek grada Zaječara Boško Ničić istakao je, da će pojedine igračke za decu biti prvi put viđene u ovom gradu jer će raditi na osnovu same kinetičke energije.

“Kao što smo najavili pre nekoliko dana, upravo su stigle igračke za decu, koje su putem tendera, nabavljene za sva igrališta koje ćemo raditi na proleće. Igračke su švedskog proizvođača, nešto najkvalitetnije što u zemlji može da se nabavi, zajedno sa gumenom podlogom koja je kupljena za 830 kvadrata, atestirana i rađena po najnovijim standardima iz oblasti bezbednosti dece. Stiglo je 40 igračaka među kojima su i one koje će prvi put biti viđene ovde, u Zaječaru, a koje će svetleti dok se deca igraju. One neće biti priključene na struju, već će raditi na osnovu same kinetičke energije. Trudićemo se da najkvalitetnijom opremom opremimo igrališta, ali ne samo u gradu, već i u seoskim naseljima gde se ukaže potreba i gde imamo dece, kada se za to steknu uslovi. Takođe, počeli smo da radimo rekonstrukciju terena za košarku, fudbal i u selima, jer bavljenje sportom i mogućnost da se to mladim ljudima omogući je jedan od uslova da ovaj grad živi”, rekao je Ničić.

Vice Lalić, pomoćnik direktora JKP “Timok održavanje” podseća, da je prvo sertifikovano igralište koje je izgrađeno u Zaječaru, po najnovijim standardima, napravljeno u naselju “Izvorski put”, a da će i ovih šest, zadovoljiti sve standarde koji se odnose na bezbednost dece.

“Sertifikovani dečiji tereni su svakako nešto što je neophodno u gradu, ali i u selima, kako bi naši najmlađi sugrađani i meštani bili bezbedni prilikom igre. U ovom trenutku, većina postojećih dečijih igrališta ne ispunjava uslove koji su propisani novim Zakonom, a koji se odnose na bezbednost dece na igralištima. Zbog toga je u planu, da dečija igrališta koja budu izgrađena u narednom periodu, budu napravnjena tako, da zadovoljavaju sve propisane standarde. Inače, moram da kažem da je izgradnja dečijih igrališta želja stanovnika gotovo svih delova grada, ali i meštana sela”, rekao je Lalić.

On je dodao da će u narednom periodu Javno komunalno preduzeće “Timok održavanje” urediti mnogobrojna dečija igrališta i sportske terene, što je i jedna od delatnosti ovog preduzeća.

