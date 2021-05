Stigla je sezona alergija – konsultujte se sa stručnjacima putem interneta

Alergije su danas toliko rasprostranjene da gotovo da nema osobe koja ih nije iskusila u nekom obliku. Uprkos tome, pouzdanog leka za borbu protiv alergija nema, ali se uz odgovarajuću terapiju tegobe mogu držati pod kontrolom. Uz značajno napredovanje medicine, javljaju se brojni lekovi za ublažavanje simptoma, dok su trenutnim razvojem telemedicine postala dostupna i online savetovališta za sve one sa prisutnim tegobama.

Kako se ovo stanje ne leči, već ga terapijom samo možemo ublažiti, broj ljudi sa alergijama se stalno povećava. Posebno su ugroženi stanovnici gradova u razvijenijim delovima sveta. Procenjuje se da danas svako četvrto dete pati od nekog oblika alergije, a smatra se da danas u svetu više od 25% ukupne svetske populacije pati od nekog oblika alergija i taj broj se rapidno uvećava iz godine u godinu, rekla nam je Ivana Vračar ispred Udruženja pacijenata “Pobedimo astmu i alergije”.

Čim se uoči alergijska reakcija poželjno je javiti se lekaru kako bi se dijagnostifikovalo koji su alergeni zaslužni za tu reakciju, da bi se na vreme primenila odgovarajuća terapija i suzbili simptomi. Usled trenutne situacije, kada je teško razlikovati alergiju od prehlade ili virusa Covid-19, ali i kada je odlazak kod lekara za praćenje regularne terapije otežan, razvojem telemedicine i sve većim prihvatanjem iste, pacijentima sa ovim tegobama pružena je mogućnost i online savetovanja sa pulmolozima i alergolozima.

Iz Udruženja primećuju da je potreba za savetovalištima i u online formatu prepoznata od strane pacijenata i da sve više raste broj zainteresovanih da se u ista uključe. Stoga se iz saradnje Gradskog zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu, udruženja “Pobedimo astmu i alergije” i Doktoka, platforme za zdravstvene konsultacije koja već godinu dana unazad pruža građanima Srbije besplatne konsultacije sa lekarima različitih specijalnosti, izrodila ideja upravo o besplatnom online savetovalištu “Kec na deset”, namenjenom pacijentima sa ovakvom vrstom tegoba. Tokom meseca maja, savetovališta “Kec na deset” našla su mesto na Doktoku sredom od 16h do 19h, a pred nama su zbog velikog interesovanja otvorema još dva termina u četvrtak, 27. maja u terminu od 16 do 17.30h, kao i u ponedeljak 31. maja od 17h do 18.30h. Prijave za savetovališta obavljaju se na sajtu www.doktok.rs.

Kao najbolji lek za alergije nameće se preventiva, koja podrazumeva pre svega izbegavanje poznatog alergena kad god je to moguće i stalno jačanje imuniteta. Osim toga, neophodno je redovno praćenje stanja i eventualnih promena sa lekarom, što je sada moguće uraditi telefonski ili putem kompjutera. Ukoliko se i sami borite sa alergijama, više na ovu temu možete čuti u novom Doktok Talks-u u četvrtak, 27. maja od 18h na Instagram profilu platforme Doktok putem live uključenja, gde će na temu sezonskih alergija i njihovog lečenja govoriti dr Ivana Gavrić, rinoalergolog i rinolog iz ORL ordinacije Ival, dostupna za konsultacije i putem ove online platforme.

Za više informacija o ovoj i drugim temama vezanim za vaše zdravlje konsultujete stručnjake različitih specijalnosti koji vas čekaju na Doktok platformi. Posetite www.doktok.rs i zakažite svoj termin kod željenog lekara ili psihologa.