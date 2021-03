Stanković: Čuo sam jak prasak, a potom pronašao metak na podu moje sobe

Oko tri časa posle ponoći Zaječarac Predrag Stanković čuo je dva pucnja, a potom i jak prasak. Na podu svoje sobe pronašao je metak,a na prozorskim oknima rupe od hica koji ga pukom srećom nije usmrtio.

Zaječarac Predrag Stanković oko tri časa iza ponoći začuo je napre dva pucnja, a potom i jak prasak u svojoj sobi. Kada je ustao kako bi utvrdio šta se dogodilo usledio je šok: u prozorskim oknima ugledao je rupu, a pod svojim radnim stolom pronašao je metak.

Odmah nakon toga Stanković je pozvao policiju, koja je ubrzo izašla na teren radi izvršenja uviđaja. Uviđaj je izvršen ponovo tokom jutra.

„Ono što mogu da kažem je da situacija nije bila nimalo prijatna. Bukvalno sam bio u šoku tih nekih dvadesetak minuta kada sam shvatio zapravo šta se desilo. Taj metak je ušao, prošao je dakle kroz roletnu, onda kroz jedno prozorsko okno, drugo prozorsko okno, zatim po svemu sudeći rikošetirao od poda i vratio se, dakle, nazad do mog radnog stola.“ – izjavio je Predrag Staković za portal „Glas Zaječara“.

Stanković je istakao i da nema nerasčišćene račune sa bilo kim, niti se na bilo koji način sa nekim zamerio, te ne želi da veruje da ovo što se desilo ima bilo kakvu političku konotaciju.

„Ono što mogu da pretpostavim i ono što se pretpostavlja jeste da je ovo zalutali metak, ali se i ne isključuje mogućnost da je nešto drugo. To će naravno da bude i predmet istrage, i očekujem da će me nadležni policijiski organi u narednim danima obavestiti.“ – dodao je Predrag Stanković

Stanković je rekao da se njegovo političko angažovanje ogleda isključivo u izradi kritičkih tekstova koje u vidu kolumni objavljuju zaječarski lokalni mediji „Glas Zaječara“ i Zaječar Online.

“Ono što mogu da kažem je da su to teme koje se tiču svih Zaječaraca, da su to uglavnom teme koje su usko povezane sa zloupotrebama i mahinacijama lokalne vlasti. Ja zaista kao građanin ne želim da verujem da to ima bilo kakve veze sa tim. Da tako slobodno kaže, mnogo bi mi bilo lakše da je to ona verzija, dakle da se radi o zalutalom metku”, zaključio je Stanković u svojoj izjavi za portal “Glas Zaječara”.

