Šta Zaječarci misle o kovid propusnicama?

Kovid propusnice dolaze na snagu i sa sobom donose veliku zbunjenost populacije, podsmeh ali i novčane kazne. -Sa druge strane, Vlada Republike Srbije poručuje:,,Cilj uvođenja kovid propusnica je isključivo zaštita zdravlja svih stanovnika Republike Srbije.”Kako će se kovid propusnice koristiti? Ko ima prava na njih? Do kad ima prava na njih? Kakav je stav Zaječaraca po tom pitanju?

Kovid propusnice biće potrebne u ugostiteljskim objektima isključivo posle 22 sata do 1h ujutru. Kovid propusnice ne znače da ćete morati da nabavite bilo kakve kartice ili dokumenta, već će važiti zeleni digitlani sertifikati, potvrde o vakcinaciji ili potvrde o negativnom PCR ili Ag testu.

Krizni štab je uveo kovid propusnice koje predstavljaju potvrdu druge, odnosno treće doze vakcine, ne starije od 210 dana.

Ukoliko ste primili drugu dozu, a posle 7 meseci niste treću, onda vam sertifikat nije validan.

Umesto treće doze, možete raditi PCR test koji ne sme biti stariji od 72 sata. Nakon što prođe navedeni broj sati – morate se testirati opet!

Takođe, kao propusnica vam može poslužiti i negativan antigenski test, koji je validan samo 48 sati.

Ukoliko ste preležali kovid, u prethodnih 7 meseci – nakon toga Krizni štab smatra da drugi oko vas nisu bezbedni.

Strancima će biti potreban validan EU kovid sertifikat.

Od 23. oktobra kovid propusnice važe svakog dana, od 22h do kraja radnog vremena.

Šta misli o kovid propusnicama i eventualnom kršenju Ustava, za naše novine govorio je odbornik u Skupštini grada, Uglješa Đuričković.

,,Uvođenje kovid propusnica za ugostiteljske objekte posle 22 časa je besmislena mera maltretiranja stanovništva, koja nema nikakve veze sa zdravljem stanovništva. Ovakve nerazumne mere i bilo kakvo zatvaranje neće dovesti do smanjenja zaraze, niti će sprečiti širenje virusa. I vakvinisani i nevakcinisani i oni koji su preležali i oni koji nisu, prenose virus.

Vlada RS bi trebalo da radi na jačanju kapaciteta i kvaliteta zdravstva, da primenjuje najnovije tretmane koji drastično smanjuju smrtnost, a ne da se bavi nametanjem građanima protivustavnih i besmislenih mera nalik ovoj.

Veliki deo Srbije nažalost ne vidi još uvek kolika je opasnost po slobodu svih nas zbog ovakvih kršenja Ustava na mala vrata. Ovo je samo probni balon za uvođenje drastičnih mera ograničenja slobode građana.

Pozivam i vakcinisane i nevakcinisane da ustanu protiv kršenja Ustava i ugrožavanja prava i sloboda i pozivam sve da podignu glas protiv vređanja inteligencije naroda od strane Kriznog štaba i Vlade RS”,zaključio je Đuričković.

Svoje mišljenje je dala i Dragana Rašić, takođe odbornica sa liste grupe građana “Možemo bolje”, koja se najviše osvrnula na stanje u školama.

,,Pandemija korona virusa tokom poslednje dve godine trebalo je da iznedri odgovornije ponašanje sugrađana, kada je u pitanju njihovo ponašanje i postovanje mera zastite, kao i odnos prema vakcinaciji. Najveću cenu platili su najstariji, a kao što vidimo, u poslednje vreme, sve više obolelih sa teškom kliničkom slikom vidimo među srednjom i mlađom generacijom.. Velika je mogućnost za razmenu virusa među omladinom, koja, čini mi se, nije svesna u kojoj meri može da doprinese zaražavanju starijih.

Propusnice su imale za cilj smanjenje kontakata među omladinom, pre svega smanjenja kontakata u klubovima i noćnim izlascima, gde se mladi okupljaju u velikom broju, bez mera zastite, sa malim procentom vakcinisanih u malim i nedovoljno provetrenim prostorijama. Naravno, ovakve mere nemaju nikakvog efekta, ako znamo da je velika frekvencija virusa u školama, gde nastavnici daju sve od sebe kako bi očuvali zdravlje što zaposlenih, što ucenika..ali, veliki broj omladinaca, sa malim brojem vakcinisanih donosi istu onu sliku koja se odnosi na klubove i noćne izlaske. Dakle, kovid propusnice bez poštovanja drugih mera, sa radom ostalih mesta koja podrazumevaju visoku frekventnost ljudi, nemaju apsolutno nikakav smisao i to samo pokazuje da je ova Vlada apsolutno nesigurna po pitanju donošenja mera vezanih za najbitniju oblast čovekovog života, a to je zdravlje.

Stiče se utisak da smo u potpunosti prepušteni sami sebi i da je država u potpunosti “digla ruke” od svojih građana. U nekim državama, kao što su Ujedinjeni Arapski Emirati, imamo gotovo normalizaciju života, mera nošenja maski se i dalje poštuje kao i ulazak u institucije. Preko 85% vakcinisanih sa obe doze i mali broj dnevno zaraženih na skoro 10 miliona stanovnika, što gotovo da odgovara redu veličine naše države.Treba razumeti da se ljudi ponašaju onako kako im je dozvoljeno. Zato je glupo od predstavnika vlasti slušati svakodnevno kukumavčenje o neodgovornosti ljudi. Vi ste odgovorni, zato smo vas birali i zato vas plaćamo! Ali, dokle god je vlast važnija od dobrobiti za narod mi ćemo imati ovakve brojke i ovakav bilans izgubljenih života”, završila je Dragana.

Intervjuisani prolaznici imali su gotovo iste stavove po pitanju kovid propusnica.

,,Mislim da to nije dobro zato što se krše osnovna prava ljudi. To je na neki način vid diskriminacije i pokusaj da se ljudi nateraju na vakcinaciju bez da im se to direktno naredi”, mišljenje je jednog našeg sagovornika.

,,Nekako kao da nas dele tom odlukom, to je sigurno realnost, a šta je zabluda…”, odgovor je starije gospođe.

,,Nemaju poente jer ljudi koji nisu vakcinisani mogu sedeti u kaficu do 22k i isto tako zaraziti nekog. Drugo, meni kojoj su svi u okruzenju vakcinisani nikakve koristi nemam od ovih novih mera jer mi se u zivotu nista promenilo nije“, zaključila je Sara.

Naposletku, nama ostaje samo da čekamo i nadamo se dobrom efektu kovid propusnica, jer mišljenje o njima svakako nije dobro.