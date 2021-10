SSP: Sela nam nestaju, za razliku od SNS-a imamo plan kako da ih spasimo

“Za sve ovo nije potreban veliki budžet, potrebno je samo da se ne krade. Sugrađani pomozite Stranci slobode i pravde. Mi ćemo Vam vratiti svojim poštenjem. Do pobede!”, završio je Mančić.

On se osvrnuo i na otpuštanja radnika u JKP “Vodovod”.

“Nažalost, v.d. Nikola Šarčević nastavlja sa svojom politikom iako je GO SSP-a upozoravao i tražio da se sa takvom praksom prekine. On je počeo da otpušta i žene koje su trenutno na bolovanju. Podsetiću, Vesna Jovanović, Goran Đorđević, potpredsednica našeg Gradskog odbora, Malina Đorđević, bivši tehnički direktor Dragoslav Ilić koji je dobio otkaz jer je u javnost izneo činjenicu da su u “Vodovodu” počeli da prodaju tehničku vodu koja zapravo zakonski i ne postoji, a po Nikoli Šarčeviću i Bošku Ničiću, to je voda koja se daje “Delta agraru” za zalivanje njihovih voćnjaka po znatno nižoj ceni nego što sami građani plaćaju vodu. Negde oko 40 miliona dinara u raznim kompenzacijama i pokušajima da se se preko papira to pokrije dato je od “Vodovoda” za crpnu stanicu koja je apsolutno nepotrebna i nema nikakvu svrhu. To je rekao tehnički direktor i odmah sutradan dobio otkaz. Malina Đorđević kao razlog u rešenju za otkaz dobila je učešće u protestima, što apsolutno ne drži vodu, jer je po zakonu svakom radniku omogućeno pravo na političko opredeljenje i proteste, pogotovo ako su oni sindikalni”, istakao je Mančić.

On je podsetio i da je 38% firme već u dugu i upitao da li Ničić i Šarčević pokušavaju da odvedu “Vodovod” u stečaj.

“Firma se već nalazi na kapiji stečajnog postupka. Ukoliko se to desi, veliki broj radnika dobiće otkaz, velike kompanije će preuzezi firmu, a šta će posle biti sa pijaćom vodom za građane Zaječara, to ćemo tek videti”, kaže Mančić.

Na pitanje novinara da prokomentariše uvećane račune za vodu na koje su se građani žalili, Mančić je rekao da nad samom firmom postoji niz znakova pitanja.

“Velike fakture koje “Vodovod” plaća raznim firmama među kojima se nalazi i “Brana komerc” iz Kruševca, za popravku vozila, veliki računi za vodu građanima…sve je to pod velikim znakom pitanja. Lično ne želim da verujem, ali kao da postoji namera od strane nekoga da se ova firma odvede u stečaj”, navodi Mančić.

Reči je bilo i o slaboj povezanosti Zaječara sa ostatkom Srbije autobuskim linijama, koja predstavlja problem studentima koji se školuju u drugim gradovima.

“Apsolutno je nemoguće da jedna firma koja preuzme obavezu da uspostavlja kontakte sa ostalim gradovima u državi deluje i radi na profitabilnom nivou. Opština je ta koja mora da obezbedi sredstva u budžetu koja bi služila za tu komunikaciju. Svedoci smo toga da sa zapadnom Srbijom nemamo nikakvu komunikaciju, veze sa južnom su takođe loše, sa Beogradom, Vojvodinom…sve je to u rasulu. Timočka krajina je van svih tokova. Naši mladi ljudi se odlučuju na studiranje u Krajovi u Rumuniji, koja je udaljena 220 kilometara od Zaječara, dakle manje od Beograda, a uz to imaju i jeftinije školovanje. Vučić se sa SNS-om odlučuje na izgradnju nekih puteva i koridora koji nemaju nikakav prioritet kada je država Srbija u pitanju. Mnogo je veći prioritet u odnosu na autoput prema Prištini veza i autoput prema Bugarskoj. Na taj način bismo bili povezani sa Bugarskom, Rumunijom, Ukrajinom. Taj koridor ima i ekonomsko i svako drugo obrazloženje. Nemam utisak da je bilo koja vlast u Zaječaru želela da interveniše, da utiče da se tako nešto i ostvari. Grad Zaječar nažalost nema narodnog poslanika u Skupštini, nema direktan kontakt sa političkim prvacima, nijedan čovek iz Zaječara nema politički uticaj na dešavanja u Srbiji. To je problem, nemamo tu spregu između Beograda i Timočke krajine i to mora da se promeni. Zaječar mora ponovo da postane uticajan i u toj sferi, jer raspolažemo ogromnim prirodnim, a i ljudskim resursima”, završio je Mančić.