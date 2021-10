SSP: Potpredsednica GO dobila otkaz u JKP “Vodovod” zbog prisustva na protestu protiv Šarčevića

Saopštenje stranke sa konferencije za medije saopštavamo u celosti

“Poštovani građani danas živimo u državi koja je 2012. godine stala na svom putu demokratije i poštovanja pojedinca. Šešeljevi radikali koji su promenili svoj naziv, zajedno sa najvećim političkim kameleonima iz Demokratske stranke i G17 plus svakodnevno obesmišljavaju naš život. U ovoj zemlji više ne postoji kultura dijaloga, a moralna načela su samo reči na papiru. SNS akadmci su nam doneli iz svoje škole pornografiju misli paralelno sa najnižim ljudskim osobinama koja nisu svojstvena ni predatorima. Blud, silikoni, razvrat, estrada, razbojništva, kriminal, postaju mera ponašanja mladih. Nazovi intelektualci sa lažnim diplomama preuzimaju javna preduzeća svesno ih dovodeći do granica stečaja. “Pink moda” je ponovo ušla u naše škole koje više nisu ni prosvetne, a kamoli vaspitne ustanove. Više ne postoji ni jedna grana našeg društva koja nije zahvaćena ovom pošasti. Srpska sela su pusta. Osiromašeni seljaci sve više popuštaju pred tajkunskim kompanijama koje sada i bez muke dolaze do zemljišta i nisko plaćene radne snage. Mladež Srbije sve više napušta zemlju dok nam Gebelsova propagandna mašinerija nudi hvalospeve o smanjenju broja nezaposlenih. Strane firme ne dolaze zbog toga što smo im omogućili zdravu konkurenciju već iz krajnje racionalnih razloga – ovde će dobili gotov novac za svako radno mesto i radnu snagu koja ćuti i trpi jer i to malo para im hrani decu.