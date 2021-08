SSP: Istočna Srbija na umoru, zajedno protiv kriminalnog režima

Predstavnici zaječarskog, borskog i negotinskog odbora Stranke slobode i pravde pozvali su građane da im se pridruže u zajedničkoj borbi za istočnu Srbiju, koja je, prema njihovim rečima “na umoru”, što dokazuju skorašnja dešavanja u Boru, koji se polako ali sigurno prepušta na upravljanje Kinezima.

Irena Živković, predstavnica Narodne stranke iz Bora pozvala je građane da im se pridruže kako bi zajedno pokušali da se izbore protiv režima koji rasipa naš novac i troši ga nenamenski.

“Danas smo na štandu u Zaječaru, tri odbora. Odbor iz Negotina, Bora i Zaječara. Tu smo prvenstveno da se mi međusobno vidimo i razgovaramo o nekim zajedničkim aktivnostima. Ja pozivam ovim putem ljude da pređemo preko svih naših razlika i da probamo da radimo zajedno, zato što je istočna Srbija na umoru i ne preterujem kada to kažem. Najnovije dešavanje u Boru je prepuštanje vodoizvorište prepušteno Kinezima i Borska reka presušuje. Te dve informacije ukazuju da će Bor i okolina uskoro ostati bez pijaće vode. Takođe, teritorija sela Brestovac, Ministarstvo za zaštitu životne sredine je dalo dozvolu da se tamo skladišti zapaljivi i otpadni materijal i to bez ikakve studije procena uticaja na životnu sredinu. Vode iz Bora odlaze i u Timok i iz Timoka u Dunav. To nije lokalni problem. Vazduh obogaćen teškim metalima ide mnogo dalje od Bora. Vi ćete dragi Zaječarci i drage komšije dobiti stadion u vrednosti od 25 miliona evra, a u razgovoru sa građanima smo saznali da treba renovirati bolnicu. Zašto svi učenici u Zaječaru ne bi dobili besplatne udžbenike i 1 besplatan obrok u školi? Zašto lekari ne bi imali početnu platu 1000 evra, a prosvetari od 700 evra? Zašto će umesto toga biti stadion? “, pita se Živković.

Na pitanje novinara šta meštani Krivelja kažu na to što će prinudno biti iseljeni, Živković kaže da su ljudi u strahu.

“Meštani sela Krivelj ne znaju šta se dešava i šta će biti sa njima. Obećavaju im se kule i gradovi. Čak pričaju da će se preseliti u Zaječar i Bor. Meštani prodaju imanja za cene koje im se nude. Ljudi iz Krivelja su u strahu, meni je čovek pokazivao u dvorištvu list sa drveta koji je prekriven braon tačkama i pitao se šta jedemo i šta udišemo. Prvo su u strahu jer je nemoguće živeti tamo. Njima se kuće ruše. Za njihova imanja im obećavaju mizerne cene. Bio je zbor na kome su meštani očekivali da im se kaže nešto konkretno. Na zboru je gradonačelnik odabrao da se svađa sa meštanima. Meštani Krivelja su u strahu. Napomenula bih da u našem programu imamo deo koji se tiče vraćanja pravde. To je zakon gde će se moći pokucati na svaka vrata. I to na vrata onih čiji potpisi nisu na zvaničnoj dokumentaciji i onda svako ko ne može da dokaže poreklo svoje imovine, bez obzira što nije bio javni funkcioner ili jeste, odgovaraće u skladu sa zakonom. Boško Ničić kao neko ko je prošao sve režime treba znati da će ovog puta sve biti u skladu sa zakonom”, kaže ona.

Danijel Nikolić iz Negotina rekao je da je vlast u Negotinu kriminalna, i da se teško može opisati blažim rečima.

“U Negotinu problema ima milion. Kod nas su klasični kriminalci na vlasti i svi znaju šta su oni radili. Tipični kriminalci. Problemi počinju iz gradske skupštine jer ljudi glasaju tamo kao ovce za neke potpuno glupe stvari, a čujem da je takva situacija i ovde u Zaječaru. Dakle, potpuno isto. Sela propadaju, a problemi se ne rešavaju. Tamo gde se asfaltiralo pre dve godine sada je asfalt popucao. Pare su vraćene za Beograd jer nisu imali gde da ih utroše, a milion problema postoji. Ovo što se u Negotinu dešava, ne postoji nigde. Došlo je pre neki dan i do paljenja autobusa, ali neću da ulazim u nešto što ne znam. Bitno mi je samo šta vlast radi za grad, a ne radi ništa. Bilo bi dobro da postoji neka funkcija za ova tri grada gde bi se problemi rešavali jer su tu sve ljudi koji se znaju međusobno. Za napredak ovog dela Srbije je neminovna saradnja”, zaključuje Nikolić.

Slavoljub Tomić, iz Gradskog Odbora Narodne stranke u Zaječaru, pozvao je sve sugrađane kojima je dosta vladavine nekompetentnih i stranački postavljenih kadrova da se pridruže njihovoj stranci.

“Svi koji se žele učlaniti mogu to da učine u ponedeljak i sredu od 11 do 13:30h i utorak i četvrtak od 17 do 19:30h u prostorijama naše stranke koja se nalazi u 22. decembra, između “Foto fire” apoteke “Žalfija”, pozvao je građane Tomić.