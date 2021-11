SSP: Hiljade radnika je ostalo bez posla, a gradonačelnik i njegov menadžment troše novac na neobjašnjive projekte

Gradonačelnik Zaječara i istaknuti funkcioner SNS-a, ovih dana preko raznih medija, napada, na već prepoznatljiv način GrO SSP-a, saopštavaju iz Stranke slobode i pravde u Zajećaru.

Kako navode, nikada neće dozvoliti da budu uvučeni u blato, pošto SSP ima čistu politiku.

“Vučićevi podanici moraju građanima da daju odgovore na pitanja koja su od značaja za njih. Šta je unazad petnaest godina urađeno za njihovu bolju egzistenciju. Kristal, Keramika, Porcelan, Ktk Timočanka, PD Salaš, Impaz, Zaječar promet, Institut za poljoprivredna istraživanja, klanica „Timok“, „Timogradnja“, „Arsenije Spasić „, više ne postoje. Hiljade radnika je ostalo bez posla, a gradonačelnik i njegov menadžment i dalje nemilice troše narodni novac na neobjašnjive projekte. Ukupno 25 miliona evra će biti potrošeno na stadion koji nema nikakvu ekonomsku računicu u ovom trenutku. Za stadion takvih razmera samo za održavanje građani Zaječara će morati da izdvajaju dodatna sredstva. Svima je već znano da je korupcija u sportu i „pranje para“, već uveliko problem svuda u svetu. Da li je ovo priprema terena za tu vrstu igre? „Bungalov naselje“ predviđeno kao omladinsko naselje je prenaduvan i nepotreban projekat za ovaj grad. Za ovaj projekat, 81 000 000,00 dinara iz budžeta će biti potrošeno, a da nema odgovora ni na jedno pitanje. Potpuno isti poduhvat je mogao biti izveden i za manje od 20.000.000,00 dinara. Na stranu što je to u ovom trenutku potpuno nepotrebno ovom gradu. SNS i ministar Mali su u junu ove godine najavili zapošljavanje 2.500 radnika u fabrici „Aptiv“. Šta reći na to osim dosta nam je laži. Za dečija igrališta iz budžeta je izdvojeno 30.000.000,00 dinara. Da li to ovaj menadžment planira izgradnju 20 dobro opremljenih prostora za decu. Sve ovo možda i ne zvuči loše, ali u situaciji kada građani jedva uklapaju kraj sa krajem ovo je bahatost. Po onoj staroj dajte narodu hleba i igara a mi ćemo po starom“, kažu iz SSP-a u Zaječaru.

GrO SSP Zaječar smatra da za ovakvo ponašanje i nebrigu odgovornost snose SNS i Boško Ničić.

„Građani Srbije već uveliko vide posledice štetne i kriminalne politike Aleksandra Vučića i njegovih udvorica. Pozivamo sve naše sugrađane da stanu u odbranu ono malo državnog i narodnog kapitala koji nisu pokradeni. Njihovo enormno bogaćenje vidite svuda oko vas. Ne dozvolite zbog dece da se ponove devedesete godine“, upozoravaju iz GrO SSP-a u Zaječaru.