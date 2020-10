Srpska liga “Istok”: Timok savladao Topličanin za povratak na čelo tabele

Fudbaleri Timoka 1919 slavili su protiv Topličanina iz Prokuplja rezultatom 2:0 u utakmici 13. kola Srpske lige “Istok” i tako preuzeli lidersku poziciju na tabeli.

Prilično oslabljena ekipa Timoka savladala je pretposlednju ekipu na tabeli dosta teže nego što se očekivalo. Utakmica je počela terenskom inicijativom domaćih, koji su dominirali u posedu lopte i kroz pas tražili put do protivničke mreže, dok se namera gostiju, koji su došli da pokušaju da sačuvaju svoju mrežu i izvuku bod sa teškog gostovanja videla od samog starta.

Uprkos dominaciji tokom celog prvog dela, teško su domaći dolazili do prilika i nisu uspevali da nađu rupu u gustom defanzivnom bedemu gostiju. Prvu priliku na meču videli smo posle pola časa igre i to pred golom Timoka. Nakon brze kontre gostiju lopta dolazi do napadača koji sa dvadesetak metara šutira tik pored leve stative i upozorava domaće da ipak neće biti tako lako kako se očekivalo, uprkos ogromnoj razlici u kvalitetu. Tek u 40. minutu prva prilika za domaće, posle prekida Nikolić proba glavom, ali sjajno brani golman Topličanina i sa 0:0 se odlazi na odmor.

Drugo poluvreme počelo je u istom ritmu, “Beli labudovi” su držali loptu i tražili put do vođstva. Uzbuđenja nije bilo sve do isteka 60. minuta kada iz naizgled bezopasne situacije na centru terena vezista domaćih šalje dijagonalu u šesnaesterac gde sjajno skače Nikolić i udracem glavom pogađa prečku, a na odbijenu loptu natrčava Dragićević i sprovodi je u nebranjenu mrežu za 1:0. Posle pogotka veliki protesti gostiju koji su smatrali da je strelac pogotka bio u očiglednom ofsajdu u trenutku udarca Nikolića, ali sve što su postigli je par žutih kartona zbog žestokih prigovora linijskom sudiji koji nije podigai zastavicu. Nakon vodećeg pogotka, znatno se promenila situacija na terenu, gosti koji su do tog trenutka stajali u klasičnom “bunkeru” morali su da se otvore i pokušaju da dođu do izjednačenja, što je otvaralo mnogo prostora za kontre Timoka. U 70. minutu meča preti Topličanin koji je stvorio sjajnu šansu, ali golman domaćina sačuvao je koncentraciju i pored toga što nije imao nikakvog posla tokom cele utakmice i odlično intervenisao. Šest minuta kasnije, posle ubacivanja sa desne strane lopta nepravilno odskače i pogađa gostujućeg štopera u ruku, a sudija pokazuje na belu tačku, a nezadovoljstvo deljenjem pravde u gostujućem taboru kulminira. Pored žestokih protesta, sudija stoji pri svojoj odluci, a Dragićević sigurno realizuje jedanaesterac za 2:0 i sigurnu završnicu meča. Do kraja su imali domaći još jednu priliku iz kontre, ali Ristić nije propustio loptu do saigrača koji je bio u mnogo boljoj poziciji i prilika za treći gol je propala.

Novim trijumfom i maksimalnim učinkom na domaćem terenu bio je zadovoljan trener Vojkan Rajčić, koji je pohvalio svoje izabranike uprkos malo slabijem izdanju u prvom poluvremenu.

“Imali smo malo problema u sastavljanju tima, neki igrači su povrećeni, neki su morali da pauziraju zbog akumuliranih kartona, ali sam zadovoljan kako su ih zamenili momci koji su danas bili na terenu. Većina ekipa koja ovde dođe igra malo zatvoreniji fudbal, u prvom delu nismo uspeli da probijemo tu gustu odbranu, ali utakmica se igra 90 minuta, slomili smo njihov otpor malo kasnije nego što smo očekivali i došli do nova tri boda”, rekao je Rajčić.

U sledećem kolu Timok gostuje Budućnosti iz Popovca, drugoplasiranoj ekipi na tabeli, a Rajčić najavljuje dobru utakmicu u kojoj će Timok ići na pobedu.

“Oni su jedna kvalitetna i iskusna ekipa koja ima igrače superligaškog nivoa. Sigurno je da će to biti jedna utakmica za sve sladokusce kao i svaki derbi, ali ja se nadam da ćemo za tu utakmicu biti kompletni i ostvariti željeni rezultat”, kaže šef struke “Belih labudova”.

Nakon remija pomenute ekipe, Timok 1919 vratio se na lidersku poziciju na tabeli i nadamo se da će i nakon derbija narednog vikenda na tom mestu i ostati.