Srpska liga “Istok”: Timok poražen u derbiju od Budućnosti, Kablovi izgubili u goleadi u Nišu

Loš vikend na zaječarskoj fudbalskoj sceni. U 14. kolu Srpske lige “Istok” oba naša predstavnika doživela su poraze, Timok u Popovcu od ekipe Budućnosti, rezultatom 2:1, dok su Kablovi poraženi od Car Konstantina u Nišu sa 4:3.

Na veliku žalost ljubitelja fudbala u Zaječaru, Timok je doživeo drugi poraz u sezoni. U derbiju jeseni, Budućnost iz Popovca bila je bolja od “Belih labudova” rezultatom 2:1 i tako preuzela lidersku poziciju na tabeli.

Domaći su u prvom poluvremenu stekli minimalnu prednost od 1:0, da bi Timok u drugom delu uspeo da dođe do jedanaesterca koji je realizovao Dragićević. Sve do 80. minuta Zaječarci su imali rezultat kojim bi sigurno bili zadovoljni, jer bi bod na gostovanju u derbiju bio odličan rezultat, ali Budućnost dolazi do drugog gola kojim rešava pitanje pobednika.

Nakon kompletiranog 14. kola, Timok je pao na 3. mesto na tabeli, sa bodom zaostatka u odnostu na Budućnost i Vlasinu, ekipe koje se nalaze na vrhu sa 35 bodova.

U narednom kolu, “Beli labudovi” dočekuju sedmoplasirani Borac iz Paraćina.

FK Kablovi nisu uspeli da se sa gostovanja u Nišu vrate sa bodom i pored 3 postignuta gola. U vrlo efikasnoj utakmici, Car Konstantin, ekipa na čijim mečevima pada ubedljivo najviše golova u ligi, slavio je rezultatom 4:3.

Pored poraza u ovoj utakmici, “Kablari” su zadržali 16. mesto na tabeli sa 11. osvojenih bodova.

U sledećem kolu, ekipa iz Kotlujevca biće domaćin, u Zaječar dolazi Morava iz Vladičinog Hana, osamnaestoplasirani tim na tabeli.