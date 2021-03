Srpska liga “Istok”: Timok lako protiv Kablova u gradskom derbiju

Fudbaleri Timoka slavili su u gradskom derbiju protiv Kablova odigranom u okviru 22. kola Srpske lige “Istok” na stadionu u Kotlujevcu sa ubedljivih 5:0.

Uzevši u obzir situaciju u klubu iz Kotlujevca, za koji, nakon odlaska glavnog finansijera, nastupaju fudbaleri iz omladinskog pogona gradskog rivala, rezultat je bilo moguće predvideti.

Sam meč bio je lepa prilika da omladinci odmere snage sa prvotimcima lidera Srpske lige “Istok”, a treneru Vojkanu Rajčiću poslužio je da malo i odmori neke fudbalere koji će u sastavu biti verovatno već u subotu.

Gosti su odmah na startu meča krenuli odlučno, s namerom da što ranije reše pitanje pobednika. Već u 13. minutu utakmice posle lepe akcije Miloš Nikolić je “poslužio” novajliju Lapčevića koji smešta loptu u praznu mrežu “Kablara”. Samo 3 minuta kasnije isti igrač lepim udarcem sa ivice kaznenog prostora duplirao je prednost “Belih labudova” koji su već na samom startu utakmice već imali nova tri boda u džepu. Do kraja prvog poluvremena igralo se nešto mirnije, mogao je Timok i do trećeg gola, ali se na odmor ipak otišlo rezultatom 2:0.

Drugo poluvreme bilo je vrlo slično onom što smo gledali u prvom delu nakon drugog pogotka gostiju, miran ritam utakmice, koja je u skladu sa okolnostima podsećala na prijateljski meč. Tako je bilo sve do 67. minuta kada je nakon prekida sa desne strane odlično skočio štoper Timoka, Kovačević i pogodio za 3:0. Nakon 3 minuta, isti scenario kao i u prvom poluvremenu, posle primljenog gola mlada ekipa Kablova gubi koncentraciju, a to koristi Ristić koji levom nogom pogađa suprotni ugao golmana Dubljevića. Do kraja meča u strelce se upisao i debitant, mladi Aleksa Božić, koji je mrežu “crvenih” zatresao u 81. minutu.

Rezultatom i prikazanom igrom na terenu bio je zadovoljan i trener “Belih labudova”, Vojkan Rajčić.

“Na tri odigrane utakmice u nastavku prvenstva ostvarili smo dve pobede i jedan poraz. Da budem iskren, taj poraz nas je malo iznenadio, ali imali smo nekih unutrašnjih problema koje smo sada rešili. Tokom zimske pauze doveli smo 5 novih, kvalitetnih igrača, treba ih uklopiti u naš sistem, a za to je potrebno vreme. S druge strane, dobra stvar je što sada imamo konstantno na raspolaganju 22 igrača, tako da je konkurencija dobra, a imamo prostora i da rotacijom odmaramo fudbalere. Tim je kvalitetan, na nama je da radimo i dokažemo da smo sa razlogom tu gde jesmo. Već u subotu nas očekuje težak meč protiv veoma dobre ekipe Jedinstva iz Paraćina, ali nadam se da ćemo zadržati oreol nepobedivosti na domaćem terenu”, rekao je šef struke zaječarske ekipe.

Pored rutinske pobede i osvojena nova tri boda, dobre vesti stigle su i iz Knjaževca, gde je Timočanin savladao Radnički iz Svilajinca, jednog od glavnih konkurenata Timoku za najviši plasman.

Nakon kompletiranog 22. kola, Timok je i dalje lider na tabeli, sa 4 boda prednosti u odnosu na Vlasinu i 5 više od Radničkog, dok četvrtoplasirana Budućnosti iz Popovca ima 7 bodova minusa, ali i 3 meča manje.

Naredni meč ih očekuje u subotu, 20. marta, kada na Kraljevicu dolazi Jedinstvo iz Paraćina, ekipa sa jednim od najboljih skorova na gostujućim terenima u ligi.