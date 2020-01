Srednjoškolcima predstavljen vodič kroz život u Evropskoj Uniji

Publikacija „Evropski dnevnik 2019/2020“, čije je ovo deseto izdanje, pokriva širok spektar informacija o Evropskoj uniji, njenim vrednostima, institucijama, a poseban deo posvećen je odnosu Srbije i EU.

Prema rečima Dragana Rašić profesorke sociologije i građanskog vaspitanja, Evropski dnevnik je svojevrstan vodič za srednjoškolce kroz život u Evropskoj uniji, njene institucije, specifičnosti zemalja članica i odnose EU i Srbije.

Ove godine su uvedena i dva vodiča kroz Evropski dnevnik, a to su Marko i Ana koji su srednjoškolci i koji govore o najvažnijim segmentima vezanim za Evropu.

Gimnazijalac Nikola Trajković učestvuje u Erazmus plus projektima i vršnjacima je preneo svoja iskustva.

„2018. godine vodio sam kao asistent koordinator jedan projekat u „Dečijem centru“ o borbi ptrotiv korupcije. Projekat se odnosio na mlade iz Zaječara i Varaždina i zajedno smo proveli 10 dana u Donjem Milanovcu. Bilo je ovo neverovatno iskustvo. Mnogo toga smo naučili zajedno u grupi pre svega šta je inkluzija. Tako da su to bili neki neočekivani aspekti neformalnog učenja koje smo stekli tokom celog programa“, rekao je Trajković.

Erazmus plus program je najveći program za mlade koji je nama dostupan. Početkom prošle godine Srbija je postala redovna članica ovog programa i otvorene su mnogo veće mogućnosti.

„Sada možemo da konkurišemo i kao nosioci projekta, a ne samo kao partneri. Značajno je i otvaranje novog programa koji je neka vrsta zamene starijeg programa za Evropski volonterski servis koji je baš namenjen mladima od 17 do 24 godine. Međunarodni programi do sada su su bili zatvoreni za mlađe od 18 godina a sada to postaje mnogo više otvorenije za nas kao mlade i ostavlja mogućnost za te mobilnosti“.