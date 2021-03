Srđan Stanojević: Zaječar mora da vrati imidž koji ga je u prošlosti krasio

Srđan Stanojević, direktor zaječarske gimnazije i prvi na listi koalicije SPS – JS u ekskluzivnom intervjuu za Zaječarske vesti.

Koji su prioriteti u rešavanju problema ukoliko budete činili gradsku vlast?

“Ako bismo došli u priliku da činimo vlast, lično bih morao da se prvo upoznam sa kompletnim stanjem u gradu, sa budžetom grada, potrebama, zahtevima, da bismo mogli da napravimo plan i vidimo koji bi bili najveći izazovi u tom procesu rešavanja problema. Suština je da treba nastaviti sa praksom radova koji su i u prethodnom periodu bili dobri, a sigurno da ih je bilo. Tu pre svega mislim na opremanje, renoviranje i digitalizaciju škola, a to je proces koji ide dobro”, rekao je Stanojević.

Kako kaže, iz razgovora sa građanima, zaključio je da i problem zagađenja vazduha treba što pre rešavati, kao i dobro poznate boljke, kanalizaciju i vodu u seoskim naseljima.

“Dosta ljudi u selima nema vodovod ili ima problem s kanalizacijom. To su neke osnovne stvari, koje u 21. veku moraju što pre da se rešavaju. Ono što bih voleo da rešimo jeste to zagađenje vazduha, a na tu temu smo razgovarali sa rukovodstvom naše partije. Oni žele da vrate jedan krak gasovoda, tu su potrebna velika ulaganja, ali bilo bi jako korisno za naš grad kada bi se mogle obezbediti određene subvencije da se ljudi priključe na gas, čime bi se smanjilo zagađenje”, rekao je on.

Stanojević je dodao da se treba nastaviti sa radovima na sređivanju puteva.

“U poslednje vreme dosta se puteva sređuje, dobra je to praksa, ali treba stalno da se radi. Bitno je da ljudi kako u gradu, tako i u selu treba da imaju dobre puteve. Takođe, treba obezbediti i podsticaje za ljude na selu i bar malo im olakšati situaciju”, ističe Stanojević.

Kako vidite Zaječar za 4 godine?

“Stara je priča da treba obezbediti radna mesta kako bi se stanje u gradu popravilo. Ipak, smatram da ako uspemo da ispunimo nar polovinu našeg programa, ljudi u Zaječaru biće srećniji i veseliji. Nije lako, naš grad imao je nekada mnogo fabrika, stvari su bolje funkcionisale, ali kada bismo uspevali da bar po 100 do 200 ljudi godišnje zaposlimo, mislim da bi to bio veliki uspeh i pomogao jednom boljem stanju u gradu, a samim tim i lepšem Zaječaru”, kaže Stanojević.

S kim biste najradije sarađivali nakon izbora?

“Imamo jedan vrlo otvoren stav što se tiče saradnje sa svima koji žele iskreno dobro ovom gradu. Što se tiče mene lično, imam zaista iskrene namere i od politike ne želim da imam bilo kakve privilegije. Apsolutno sam spreman na svaku saradnju sa takvim ljudima, a ne sa onima koji na osnovu političke pripadnosti imaju nameru da dobiju neku funkciju, zaposlenje. Ja sam rođeni Zaječarac, 50 godina živim ovde, volim svoj grad i želim da mu pomognem. Kada sutra izađem i prošetam, želim da svakog pogledam u oči bez da kaže svašta o meni. To danas mogu, a siguran sam da me upravljanje gradom ne bi ništa promenilo”, rekao je Stanojević.

Da li imate slobodu u odlučivanju o saradnji na lokalu ili se tu ipak više pita centrala stranke?

Uz dogovor sa centralom stranke, dobili smo slobodu da sarađujemo sa grupama građana. Nama je na državnom nivou strateško partnerstvo sa SNS-om, ali videćemo nakon izbora. U svakom slučaju, smatram da je mnogo lakše političkim partijama nego grupama građana, jer imaju organizaciju, strukturu, a imali smo i primer da je sam vrh naše stranke, na čelu sa Ivicom Dačićem došao u Zaječar i podržao nas”, zaključio je Stanojević.

Kako biste sprečili stalno iseljavanje stanovništva iz našeg grada?

“Očigledno je da mlade ljude koji završe neke fakultete i postanu stručnjaci u određenim oblastima ne možemo da zadržimo, jer pre svega imaju bolje i unosnije ponude iz većih gradova. Mi moramo da zadržimo ljude koji nemaju posao, pa u inostranstvo odlaze od muke i tamo rade za 500-600 eura, da im omogućimo da ovde rade bar za 400 kako ne bi bili primorani na takav potez, a grad samim tim ne bi gubio stanovnike”, naglasio je Stanojević.

On je istakao da bi za grad bilo odlično da ponovo stekne neki imidž, koji je ranije imao, kako bi dolascima iz drugih krajeva nadoknadio odlazak određenog broja ljudi.

“Kada bi kao grad otvorili recimo fabriku košulja i napravili bar neki imidž koji smo pre imali, da ljudi kažu, eto u Zaječaru se proizvode košulje pa da na osnovu toga sa strane dolaze u Zaječarm kako je to ranije bio slučaj. Tako bi osim odliva tog stanovništva koje zaista ne možemo da zadržimo imamo i neki priliv stanovnišva na osnovu tog imidža koji budemo stekli”,kaže on.

Takođe, jedna od ideja je da se školstvo prilagodi potraživanjima poslova u našem gradu.

“Mi trenutno u Zaječaru imamo mnogo informatičkih smerova, što je lepo, ali ne vidim da ovde imamo toliku potražnju za tim poslom. Ako će se na primer otvoriti ta fabrika “Aptiv”, treba da otvorimo recimo odeljenje koje bi se bavilo formiranjem stručnih kadrova. Ceo sistem treba da bude povezan, ali ako se ljudi dovoljno trude i to je moguće”, zaklučio je Stanojević.

Stanojević je poručio biračima, a pre svega onim neaktivnim da izađu na izbore, pogledaju sve liste, procene i zaokruže šta žele.

“Ja bih lično voleo da zaokruže broj 2, ako procene da smo mi ljudi kojima treba poveriti ovaj grad”, kaže Stanojević.