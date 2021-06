Spuštena zavesa na peti Međunarodni turnir “Zaječar 2021”

U Zaječaru je završen 5. Međunarodni turnir “Zaječar 2021” u fudbalu za decu uzrasta od 7 do 12 godina.

Sjajna fudbalska priča na Кraljevici stigla je do svog ovogodišnjeg kraja, a kada na jednom mestu okupite više od 60 ekipa iz šest uzrasnih kategorija, onda to znači da ste uspeli. Dva dana vrhunskog fudbala, najbolje što fudbal u mlađim kategorijama uzrasta od 7 do 12 godina može da pruži, viđen je na gradskom stadionu u Zaječaru, prenosi glassporta.rs.

Najmlađa generacija, ona koja je tek godinu dana zajedno i trenira, pokazala je da i u Zaječaru stasavaju kvalitetni fudbaleri. Mali fudbaleri “OFК 019”, igrači rođeni 2014. godine i mlađi, stigli su do titule, nakon pobede u finalu nad “Nacionalom” iz Niša rezultatom 2:0. Bronza ide za Negotin, pošto je “OFК Boban” istovetnim rezultatom nadigrao domaći “Timok”.

Najbolji golman petog Međunarodnog turnira “Zaječar 2021” u ovoj generaciji je Dušan Janković iz “Nacionala”, najbolji igrač je Milan Ristić iz “OFК 019”, dok je najbolji strelac Đorđe Vasić iz negotinskog “Bobana”, koji je postigao osam golova.

Što se 2012. godišta tiče, viđena je apsolutna dominacija jednog tima. Od početka do kraja turnira u Zaječaru, “Timok” je rušio sve prepreke pred sobom i apsolutno zasluženo osvojio pobednički trofej.

Domaći su nakon tri meča u grupi imali sedam bodova, a jedini remi zabeležili su protiv “Trgovačkog” iz Petrovca na Mlavi. U četvrtfinalu je nadigran gradski rival “OFК 019” sa 4:1, dok je u polufinalu deklasiran “Brodoremont” iz Кladova rezultatom” 5:0, da bi u finalu pala i odlična ekipa “Trgovačkog” sa 2:0.

Treće mesto pripalo je ekipi “Brodoremonta”, koja je posle boljeg izvođenja penala slavila protiv niškog “Nacionala”.

Najbolji akter turnira u konkurenciji igrača rođenih 201. godine stigao je iz redova “Timoka”, to je Aleksandar Popović, koji je pored nagrade za najboljeg igrača, kući poneo i trofej najboljeg strelca. Najbolji čuvar mreže je Andrija Miladinović iz “Trgovačkog”.

U generaciji 2010. bilo je mnogo borbe i na kraju još jedan trijumf “OFК 019”, koji su u finalu slavili protiv “Timoka” sa minimalnih 1:0. Škola fudbala “Vuk” iz Paraćina je došla do bronzanog odličja posle pobede nad ekipom “Free kick” iz Niša rezultatom 3:0.

Prvi strelac bio je Vojin Glišić iz paraćinskog “Vuka”, najbolji golman bio je Miloš Đorđević iz zaječarskog “Timoka”, dok je najbolji igrač Vasa Lazarević iz “OFК 019”.

Pre svečane ceremonije, viđena je još jedna sjajna koreografija i nastup članica Gimnastičkog kluba “Zaječar”.

Praznik fudbala i budućnost najvažnije sporedne stvari u Srbiji u dva dana vrhunskog fudbala mlađih kategorija na Кraljevici. Doviđenja do sledeće godine i šestog po redu Međunarodnog fudbalskog turnira u organizaciji FК “Timok 1919”.

