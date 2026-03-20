SPEKTAKL VEĆ PODIGAO REGION NA NOGE: Boki 13 prodao 1.000 karata u rekordnom roku!

Za manje od 24 sata od početka prodaje, prodato je više od 1.000 karata za spektakl koji priprema makedonski šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, u Beogradskoj Areni.

Naime, reč je o jednom od najiščekivanijih regionalnih performansa, koji će biti održan 12. decembra 2026. godine, a organizator, Hype produkcija, najavljuje događaj koji će na produkcijskom nivou pomeriti granice do sada viđenog.

Publika može da očekuje najsavremeniju scenografiju, impresivne vizuelne efekte i vrhunsku produkciju, uz brojna iznenađenja pripremljena posebno za ovu noć.

Ovo je prilika za sve ljubitelje velikih šou programa da prisustvuju jedinstvenom događaju koji spaja vrhunsku zabavu, energiju i nezaboravne trenutke.

Karte za koncert su već u prodaji, a veliko interesovanje publike potvrđuje da će Arena biti ispunjena do poslednjeg mesta.

KONCERT PODELJEN U ČETIRI CELINE

Boki 13 priprema spektakularan koncertni program kojim obeležava 25 godina karijere, a ceo događaj biće podeljen u četiri tematske celine.

Prvi deo nosi naziv „Autobiografija“, gde će publika imati priliku da vidi fotografije i oseti muziku iz perioda kada je umetnik boravio u zatvoru. Fotografije su, kako se navodi, nastale telefonom koji tada nije smeo da poseduje.

Drugi deo koncerta nazvan je „Marina“, treći „Pop imperija“, dok četvrti deo nosi naziv „Boemsko veče“.

Reč je o izuzetno zahtevnom projektu, u kojem će učestvovati orkestar od oko 30 muzičara, kao i hor sa čak 100 članova.

Specijalni gosti obećavaju dodatnu dimenziju večeri. Dolazak je potvrdila Jelena Karleuša, zatim Ana Nikolić, sa kojom će Boki 13 premijerno izvesti duet, kao i legenda narodne muzike Vesna Zmijanac.

Na sceni se očekuju i Braća Ardžić iz Makedonije, dok iz Hrvatske i Bugarske stižu potencijalna muzička iznenađenja.

