Sneg u Zaječaru, oko 2°C

U celoj zemlji oblačno sa kišom, ponegde sa snegom saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije upozorio je da se danas u planinskim predelima očekuje povećanje visine snežnog pokrivača za 15 do 30 centimetra. U ostalim delovima zemlje oblačno s kišom, a u toku noći kratkotrajna susnezica i sneg ponegde i u nižim predelima. Vetar slab, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 1°C do 4°C, najviša od 4°C na severu do 10°C na jugoistoku.

U Zaječaru oblačno sa snegom i kišom. Vetar umeren do jak, severoistočni. Najniža temperatura -1°C, a najviša dnevna temperatura oko 2°C.

Narednih dana oblačno i hladnije, mestimično s kišom i snegom. U subotu slabljenje, na severu i prestanak padavina, a u nedelju pojačanje. Više padavina u centralnim i južnim krajevima. U nižim predelima stvaranje manjeg snežnog pokrivača, u brdsko-planinskim povećanje. U nedelju posle podne i u ponedeljak delimično otapanje snežnog pokrivača, naročito na jugu. Od utorka retka pojava slabe kiše i snega.

Biometeorološka prognoza za petak 8. januar 2021.

Kod osoba sa povišenim krvnim pritiskom i respiratornim obolјenjima tegobe su moguće usled očekivanih biometeoroloških prilika. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu bolova u mišićima, glavobolјe i smanjene radne sposobnosti. Preporučuje se dodatna opreznost učesnicima u saobraćaju.

AMSS: Pojačan intezitet saobraćaja

Prvi radni dan posle Božića, a ujedno i poslednji u ovoj prvoj radnoj nedelji nove godine, može doneti više vozila na auto-putevima u Srbiji koji vode ka EU. Zbog toga su moguće povremene kolone vozila na izlazu iz zemlje u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj, ali i na prelazu Gradina na ulazu u Srbiju iz pravca Bugarske, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije

Očekuje se i pojačan saobraćaj ka planinama, Tari, Goču, Kopaoniku, Zlatiboru i Divčibarama, dodaje AMSS i savetuje vozače da s obzirom na intenzivnije snežne padavine u planinskim predelima oprezno voze i na put krenu isključivo s dobrim zimskim gumama i većom količinom goriva u rezervoaru zbog mogućih zastoja.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP “Putevi Srbije”, na naplatnim stanicama nema zadržavanja.

Kako je saopštila Uprava granične policije, zadržavanja nema ni na putničkim i teretnim terminalima na graničnim prelazima u zemlji.