Smena sunca i oblaka, u Zaječaru 25°C

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da će u celoj zemlji biti promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom.

U Srbiji će biti toplo, na severu pretežno sunčano, u ostalim predelima promenljivo oblačno ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, i to uglavnom posle podne. Duvaće slab do umeren vetar, severozapadni. Najniža temperatura od 11°C do 17°C, najviša dnevna od 24°C do 29°C.

U Zaječaru delimično oblačno, uz više sunčanih intervala, a popodne moguća kiša. Vetar severozapadni, umerenog inteziteta. Najniža temperatura 16°C, a najviša dnevna temperatura oko 25°C.

U Srbiji će u nedelju doći do prolaznog naoblačenja, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pojačan severozapadni vetar i pad temperature. U ponedeljak i utorak promenljivo oblačno i sveže, sa dnevnom temperaturom oko i ispod proseka za ovaj period godine.

Biometeorološka prognoza za subotu 12. jun 2021.

Nastavak relativno nepovolјne biometeorološke situacije za većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba. Oprez se savetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu reumatskih bolova, glavobolјe i smanjene koncentracije. I dalјe se preporučuje povećana pažnja u saobraćaju.

AMSS: Saobraćaj umeren, nema zastoja

U Srbiji je jutros saobraćaj umerenog intenziteta na gradskim saobraćajnicama, dok je na deonicama van naseljenih mesta očekivan pojačan promet vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

AMSS upozorava vozače da najavljene padavine mogu na kratko usporiti i otežati vožnju.

Prema informacijama JP “Putevi Srbije”, na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Kako je saopštila Uprava granične policije, zadržavanja nema ni na putničkim i teretnim terminalima graničnih prelaza u zemliji.

AMSS skreće pažnju da su u toku radovi na brojnim deonicama puteva.

Od 27.04. do 01.11.2021. godine, biće izvođeni radovi na pojačanom održavanju državnog puta I B reda broj 35, na deonici Negotin – Zaječar.

U toku izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati jednom saobraćajnom trakom, naizmeničnim propuštanjem vozila, uz semaforsku signalizaciju. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Od 17. maja do 17. septembra 2021. godine, u periodu od 07 do 17 časova, izvodiće se radovi na rehabilitaciji na državnom putu I B reda broj 34, deonica Golo Brdo-HE Đerdap I (od km 140+500 do km 165+055).

U toku izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati jednom saobraćajnom trakom uz naizmenično propuštanje vozila. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Od 16.04.2021. godine do 15.07.2021. godine, kod Jelašnice, na delu državnog puta I B reda broj 35, na deonici Zaječar – Кnjaževac (od km 144+990 do km 148+180), biće izmenjen režim saobraćaja zbog radova na rehabilitaciji kolovoza.

Кod skretanja za Jelašnicu, saobraćaj će biti preusmeren na paralelni put uz državni put I B reda br. 35, uz dvosmerno odvijanje saobraćaja, osim na starom mostu preko Jelašničke reke, gde će se saobraćaj odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila pomoću semafora. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom 24 časa neprekidno.

Od 01.03.2021. godine do 01.11.2021. godine, na delu državnog puta I B reda broj 35, na deonici Zaječar (Vrška čuka) – Кnjaževac (Кalna) izvodiće se radovi na rehabilitaciji kolovoza.

Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, pomoću semafora na 6 deonica, svaka deonica je dužine 600 m, a razmak između deonica je od 3 do 4 km. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom 24 časa neprekidno, navode iz JP “Putevi Srbije”.

Od 21.12.2020. do 28.06.2021. godine, na delu državnog puta I B reda broj 36, deonica Davidovac (Popovac) – Grza – Straža (Zaječarski put) doći će do izmene režima saobraćaja u zoni tunela „Grza“ zbog radova na izgradnji bujičnih pregrada preko reke Grza i Slemenskog potoka.

Savetuje se učesnicima u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i da poštuju saobraćajnu signalizaciju –ograničenje brzine, zbog ulaska/izlaska mehanizacije i teretnih motornih vozila na državni put/gradilište, saopštilo je JP “Putevi Srbije”.