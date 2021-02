Slikar Ninoslav Jovanović: “Umetnost u svakom čoveku bi trebala da zauzima značajno mesto”

U Knjaževcu je po 30. put održana manifestacija Veče otvorenog srca, na kojoj su predstavljeni radovi mnogih umetnika. Tom prilikom, svoje radove predstavio je prvi put i jedan zaječarski umetnik, slikar i pisac Ninoslav Jovanović.

Jovanović je izložio dve svoje slike “Zebnja” i “U lancima”. Prema njegovim rečima, u vreme epidemije korona virusa nije lako približiti umetnost publici.

“U slavu ljubavi i vina i u susret hrišćanskim praznicima Sv. Trifuna i Sv. Valentina nađoh se u društvu umetničkih dela na izložbenoj postavci u Zavičajnom muzeju u Knjaževcu, ne skrivajući zadovoljstvo i ukazano poverenje. Svim zaljubljenicima u umetnost poručujem da su ljubav i vino večna inspiracija umetničkih duša. Čovek bez vina je što i život bez sunca, a ljubav je začin bez koga život gubi smisao”, istakao je Jovanović.

Da li prvi put učestvujete na „Veče otvorenog srca“ ?

„DA, ne mogu sakriti zadovoljstvo na pozivu, koji sam dobio od organizatora, da učestvujem na manifestaciji u slavu umetničkog stvaralaštva, koja se održava po 30-ti jubilarni put u Knjaževcu pod nazivom „Veče otvorenog srca“. Posebna mi je čast, što sam prvi Zaječarac, koji je izložio svoja dela na ovoj timočkoj manifestaciji i to na neki način predstavlja i kuriozitet ovogodišnjeg umetničkog zbivanja u Knjaževcu.

Kako je uticala epidemija korona virusa na umetnost?

„Aktuelna epidemija korona virusa u svetu ostavlja neizbrisiv trag na živote svakog pojedinca, što se itekako reflektuje i na kulturna dešavanju, kako u svetu tako i kod nas. Posledice ove pošasti tek će se u narednom periodu osetiti, svedoci smo postepene dehumanizacije i samootuđenja, otuđenje čoveka od njegove sopstvene prirode i od društva u kojem živi. Ova epidemija će samo ubrzati načetu eroziju društva, no ja kao večiti optimista u svakom mraku vidim i plamičak svetlosti, te se najiskrenije nadam da će upravo to, sve nas probuditi. Umetnost u svakom čoveku bi trebala da zauzima značajno mesto, kod nekih je uspavana, kod nekih se budi, neki je uveliko neguju i to je prosto normalno za svet u kojem trenutno živimo, u eri digitalizacije kvazi umetničkog stvaralaštva. Značajne umetničke stvaraoce zamenili smo estradom, starletama i jutjuberima i to srljanje čoveka u ambis, ne jenjava, naprotiv. Neminovno, nas u narednom periodu očekuje kulturni i umetnički bunt i smatram da je to jedan od načina dekontaminacije nataloženog kiča i šunda.“

Da li je teško približiti umetnost publici u vreme epidemije?

„Pokušaji kulturnih institucija da u današnje vreme na jedan virtualan način prikažu umetničko stvaralaštvo je ništa drugo do još jedan u nizu pokušaja samootuđenja i nisam pobornik takvog vida predstavljanja, nečega što se ne može doživeti i osetiti, putem ekranizacije. Život ruši vašu dušu, a umetnost vas podseća da je imate“, neretko se setim reči poznate glumice Stele Adler, koja je ovom rečenicom još jednom upozorila svakog od nas, da po svaku cenu moramo negovati umetnost, jer gubljenjem nje, gubimo ono najvrednije u nama.“

Knjaževački Muzej u saradnji sa likovnim umetnicima i fotografima Knjaževca i regiona i ovog puta uspešno je priredio izložbu posvećenu ljubavi i vinu, uz poštovanje svih zaštitnih mera. Na ovogodišnjoj izložbi svoje radove izložilo je oko tridesetak umetnika.