Sklanjali obolele iz hodnika bolnice da se premijerka i ministri ne stresiraju

Umesto da poseta državnog vrha umiri građane Novog Pazara tačnim informacijama o razmerama zaraze i ohrabri ih najavama konkretnih vidova pomoći koje će država poslati u Sandžak, postignut je suprotan efekat.

Poruka koju su premijerka i ministar zdravlja poslali žiteljima grada iz kojeg danima unazad dolaze zastrašujući izveštaji o broju zaraženih i katastrofalnim uslovima u zdravstvenim ustanovama je da je situacija pod kontrolom i da je jedina razlika između Novog Pazara i drugih žarišta to što je ovde situacija iskorišćena za politizaciju.

Vidno revoltirana zvižducima okupljenih građana premijerka Ana Brnabić je navela da je situacija kompleksna u Pazaru i Tutinu, kao i u drugim žarištima u zemlji.

– Jedina razlika je u tome što se u tim žarištima ne politizuje, a ovde je naišlo na izuzetno, izuzetno plodno tle za politizaciju, i onda su se naravno svi ovde sjatili, jer fenomenalno je da odavde dođu lažne vesti, da potpaljuju dalje celu ovu atmosferu, kazala je Brnabić. Ona je dodala da „politizacija neće uspeti“ i da će biti na svakom mestu da odgovaraju na te laži.

– Dolazićemo da pokazujemo da stvari funkcionišu, da lekova ima, da opreme ima, da vitamina ima. Nećemo se plašiti ni siledžija, ni političara, ni opozicije, ni opskurnih portala ni opozicionih tajkunskih medija, zato što ovo nije borba za vlast, već borba za ljude pozitivne na kovid i za naš zdravstveni sistem, navela je Brnabić.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je apelovao na jedinstvo, kao najvažniji preduslov da „izađemo iz ovoga“.

– Ovo će proći, onda sve može da se ispituje, da se uradi, da se analizira, da radimo kadrovske promene, ali ovo nije momenat za to“, rekao je Lončar napominjući da se ne bismo našili „u ovoj situaciji da smo slušali samo deo preporuka“. Najveći problem, prema njegovim rečima, nastao je zato što je u kratkom vremenskom periodu došao veliki broj pacijenata.

– Korona nije izmišljena u Srbiji, u Novom Pazaru, korona je problem u celom svetu. Vi nas ovde napadate kad se popuste mere, kad pojačamo mere, hajde samo se nađite vi na našem mestu, šta god uradite, kažu da ne valja, naveo je Lončar.

Izjave premijerke i ministra zdravlja sa stepenica Opšte bolnice u Novom Pazaru bile su praćene zviždanjem i skandiranjem nekoliko desetina okupljenih građana. Ništa bolje mišljenje o porukama koje su predstavnici državnog vrha izneli nisu imali ni sagovornici Danasa iz Novog Pazara.

Sead Biberović, izvršni direktor nevladine organizacije Urban In, naveo je da su se premijerka i ministar izuzetno neodgovorno poneli prema sopstvenim građanima.

– Njihovo obraćanje još jedan je dokaz da je ljudima na vlasti mnogo bitnije da održe u životu sliku o „zlatnom dobu“ Srbije i tome da sve funkcioniše besprekorno, nego životi ljudi, navodi Biberović.

Upitan da prokomentariše optužbu za politizaciju krize, Fahrudin Kladničanin, programski direktor Akademske inicijative Forum 10 odgovara da to nije bila poruka koju je građani Pazara trebalo da čuju.

– Građanima je bilo potrebno reći da je država spremna da pomogne u prevazilaženju krize. Ti ljudi koji su smogli petlje da izađu i protestuju su došli jer se nalaze u problemu, a niko ih ne čuje, navodi Kladničanin, dodajući da je većina zvižduka i parola bilo upućeno rukovodstvu bolnice u Novom Pazaru koje građani smatraju najodgovornijim. On dodaje da je epidemija virusa unela paniku među građane Pazara i da su predstavnici države Srbije to morali da shvate.

Zibija Šarenkapić, direktorka Kulturnog centra DamaD, ističe da je državni vrh izneo standardne bahate poruke da predstavnici vlasti vide bolje situaciju od građana koji zdravstvenu krizu gledaju sopstvenim očima.

– Takva poruka samo pojačava već postojeću distancu i osnažuje nepoverenje između građana Novog Pazara i institucija države Srbije. To nas vraća u uverenje sa kojima Pazarci žive već decenijama, a to je da Srbija ovaj region tretira kao koloniju, ističe Šarenkapić, napominjući da joj je posebno poražavajuće bilo to što su zdravstveni radnici, umesto da se bore za živote sugrađana, nekoliko sati pre dolaska državne delegacije sređivali prostor kako bi izgledao dobro za kamere.

Ista stvar zasmetala je i novinaru Medinu Haliloviću, koji ističe da su pre posete premijerke i ministra, pacijenti u Opštoj bolnici u Novom Pazaru bili smešteni po hodnicima.

– Situacija nimalo nije dobra. Priliv pacijenata je toliki da bi i znatno veći zdravstveni centri imali problem gde da ih smeste, naglašava Halilović. On ističe da je zdravstvena situacija ostavila posledice po život građana koji se osećaju izuzetno nesigurno.

– Novi Pazar je prazan. Na ulicama nema ni ljudi, ni automobila, a svako ko je bio u Pazaru zna koliko je to netipično za ovaj grad. Kada zvaničnici licitiraju brojevima preminulih, trebalo bi da znaju da mi sve njih lično poznajemo. To su naši prijatelji, komšije, rođaci… Očigledno da je pomoć države zakasnila, zaključuje Halilović.

Zdravstveni radnici okrenuli leđa premijerki Pored građana koji su zvižducima ispratili obraćanja predsednice Vlade Srbije i ministra zdravlja, desetak medicinskih radnika iz Novog Pazara je takođe izrazilo nezadovoljstvo učinkom države. Oni su tokom izjava zvaničnika, okrenuli leđa predstavnicima izvršne vlasti, protestujući na sličan način na koji su to činili lekari iz Belgije pre nekoliko meseci.

