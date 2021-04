Sjajna partija Timoka, Rembas “petardom” ispraćen sa Kraljevice

Fudbaleri Timoka 1919 savladali su Rembas iz Resavice rezultatom 5:1 u okviru 27. kola Srpske lige “Istok” i tako povećali prednost u odnosu na pratioce u borbi za prvo mesto i plasman u baraž za Prvu ligu Srbije.

Lider na tabeli odmah na startu utakmice stavio je gostima do znanja da ih očekuje “naplata duga” za poraz u prvom delu sezone. Već u 7. minutu utakmice, štoper domaćih, Gardić nakon gužve u šesnaestercu glavom pogađa mrežu gostiju za 1:0. Samo 4 minuta kasnije, odlično na centaršut sa desne strane reaguje Nemanja Ristić, koji duplira prednost “Belih labudova” u 11. minutu. Na isteku 20 minuta igre, nova prilika za “belo – plave”, šutirao je Davidović, ali golman Rembasa sjajnom intervencijom sprečava treći pogodak. Ipak, desetak minuta kasnije ništa nije mogao, kada nakon sjajnog centaršuta Kneževića iz prekida sa desne strane, ponovo pogađa Ristić, ovog puta glavom, za 3:0 sa koliko se i otišlo na petnaestominutnu pauzu.

Na startu drugog dela, nešto angažovanije kreću gosti i posle nepuna 2 minuta igre nakon pravog “flipera” u kaznenom prostoru Timoka, smanjuju na 3:1. Trgli su se odmah domaći i uzvratili 5 minuta kasnije sjajnom akcijom, Rošević je petom ostavio za Ristića, a ovaj je izblokiran u poslednjem trenutku i sprečen da ostvari het-trik. Petnaest minuta se čekalo na potvrdu trijumfa, novi prekid Kneževića, pogađa Gardića u glavu, a ovaj drugim golom na meču “zaključuje” meč. U 76. minutu se u strelce upisao i jedan od najboljih mladih “bonus igrača”, Miloš Rošević, na odličnu asisteniciju desnog beka, Marka Cvetkovića.

Prezadovoljan novim trijumfom svojih izabranika bio je šef struke “belog jata”, Vojkan Rajčić, koji je naglasio da je ovakav ishod posledica sjajnog rada i zalaganja njegovih momaka.

“Golgeterski jedna od najboljih partija, ali samo smo nastavili sa igrom koju smo prikazali na gostovanju u Lebanu. Najvažnije je da iz dana u dan rastemo kao ekipa, a rezultat samo plod dobrog rada i zalaganja ekipe, pa nema ni razloga da bude drugačije. Analizirajući igru Rembasa, bili smo malo i skeptični, nevezano za rezultat tvrdim da su oni odlična ekipa, što su i pokazali kada su nas pobedili u prvom delu sezone, ali danas je bio naš dan i 3 boda su tu. Čestitam svojim momcima, naravno i gostima, na fer i korektnoj borbi”, rekao je Rajčić.

U naredna dva kola, Timok očekuju dva vrlo bitna meča protiv ekipa sa samog dna tabele, koja će biti možda i presudna za “Bele labudove” koji imaju lepu priliku da se sa još 2 trijumfa dodatno “odlepe” na čelu tabele, a šef struke ekipe sa Kraljevice ne sumnja da će pobede doći ako njegovi izabranici nastave sa ovakvim partijama.

“Očekuje nas gostovanje Župi u sredu, možda deluje da ćemo lako do trijumfa jer su oni u grčevitoj borbi za opstanak, ali utakmice na kojima se 3 boda unapred upisuju, znaju da budu i najteže, tako da moramo biti maksimalno fokusirani i ozbiljnim pristupom dođemo do trijumfa. Nakon toga dočekujemo Moravac, ne potcenjujemo nijednog protivnika, zbog situacije u kojoj su imaćemo šansu i da razigramo neke igrače koji možda imaju manju minutažu, ali za sada je fokus na utakmici protiv Župe, to je naš moto i dogovor iz svlačionice – idemo meč po meč, samo da nas povrede zaobiđu i biće sve kako treba”, zaključuje Rajčić.

Iz kola u kolo Timok potvrđuje najozbiljniju kandidaturu za naslov prvaka Srpske lige “Istok”, a već u sredu, 14. aprila “belo – plavi” gostuju Župi u Aleksandrovcu, gde odlaze kao veliki favoriti. U zaječarskim fudbalskim krugovima već se stidljivo pominje povratak “Belih labudova” na prvoligašku scenu, a mi se nadamo da će jedan od najstarijih klubova na ovim prostorima i uspeti u tome, a da će nakon završetka epidemije korona virusa Zaječarci imati prilike da na Kraljevici gledaju svoj voljeni klub u Prvoj ligi Srbije.