Saveti poljoprivrednicima: Nabavka traktora preko IPARD-a

Nedavnim raspisivanjem javnog poziva za nabavku novog traktora preko IPARD programa poljoprivredni proizvođači ponovo su stekli mogućnost da obnove svoju, uglavnom zastarelu mehanizaciju.

Rapoloživa sredstva za ove namene prema Sedmom javnom pozivu za Meru 1 su oko milijardu i 352 miliona dinara.

Proizvođači mesa, mleka, voća, grožđa, povrća, ostalih useva, kao i u takozvanom sektoru jaja mogu da se opredeljuju za snagu traktora za koje podnose zahtev.

U sektoru voćarstva, proizvođači koji poseduju između 2 i 10 ha prijavljenih površina mogu podnositi zahteve za traktore snage do 60 kW, od 10 do 50 ha, traktore snage do 80 kW, a oni koji poseduju od 50 do 100 ha podnose za traktore do 100kW.

Za sektor grožđa važe isti uslovi kao i u sektoru voća.

U sektoru mesa predviđena je mogućnost konkurisanja za traktore do 60 kW ukoliko imaju proizvodne kapacitete između 4 hiljade i 20 hiljada brojlera po turnusu, do 70 kW, ako imaju turnus od 20 hiljada do 40 hiljada brojlera.

Ukoliko stočari koji imaju objekte za držanje od 20 do 40 grla goveda, zatim od 100 do hiljadu svinja ili od 150 do 400 ovaca ili koza, moći će da nabave traktor do 80 kW.

Traktori do 100 kW namenjeni su proizvođačima koji imaju kapacitete za čuvanje od 40 do hiljadu goveda, zatim hiljadu do 10 hiljada grla svinja, odnosno 400 do hiljadu ovaca ili koza, kao i 40 hiljada do 50 hiljada brojlera po turnusu.

Sektor mleka obuhvata dve kategorije traktora. Do 80 kW, za stočare koji poseduju od 20 do 50 muznih krava, a do 100 kW za one koji imaju od 50 do 300 krava.

U sektoru ostalih useva proizvođači koji obrađuju od 2 do 20 ha mogu da podnesu zahtev za nabavku traktora do 80 kW, a oni koji poseduju od 20 do 50 ha , za traktore do 100 kW.

Povrtari i proizvođači jaja mogu takođe da podnose zahteve za nabavku novog traktora.

Prilikom bodovanja podnetih zahteva, svaka stavka nosi određen broj, na primer boduje se iskustvo u poljoprivredi, da li je nosilac gazdinstva osoba ispod 40 godina, ili je ženskog pola. Veliki broj poena gazdinstva mogu dobiti ukoliko potiču sa područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Procedura započinje dostavljanjem potrebne dokumentacije: predračuna, potvrde dobavljača o isporuci za 150 dana i poslovnog plana.

Važno je napomenuti da u slučaju podnošenja više zahteva sa istim brojem bodova, prednost ima najranije podnet zahtev.

Inače, procenat povraćaja novca kroz IPARD fondove može biti od 60%, pa čak i do 80%, pod uslovom da se radi o investicijama u zaštitu životne sredine.

Proizvođači koji prođu postupak odobravanja projekta posle javnog poziva i dobiju konačno rešenje, mogu, ukoliko to žele, da podnesu u roku od 60 dana zahtev za odobravanje avansne isplate u visini od 50 odsto odobrenih sredstava i tako finansijski rasterete postojeće poslovanje.

Uz zahtev, proizvođač dostavlja bankarsku garanciju ili drugo propisano sredstvo obezbeđenja koje odgovara iznosu od 110% zahtevanog iznosa avansne isplate.

Proizvođači su dužni da u roku od pet godina, u zavisnosti od sektora kojim se bave i u kojima je odobrena investicija, obavljaju proizvodnju na površinama, pod kulturama koje su prijavljene u RPG-u, sa takođe, adekvatnim stočnim fondom koji odgovara standardima IPARD-a (veterinarsko-sanitarni uslovi, upis u Centralni registar objekata, Vinogradarski registar, Vinarski registar i sl.).

Ukoliko se proizvođači ne pridržavaju preuzetih obaveza ili u njihovom poslovanju utvrde nepravilnosti, dužni su da vrate odobrena sredstva uz obračunatu zateznu kamatu.

Kao što je poznato, postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje, odnosno konačne isplate, može trajati do 15 meseci (devet za rešenje o odobravanju projekta i 6 meseci za konačnu isplatu.

Za nove traktore proizvođači mogu konkurisati do 22. aprila 2022. godine.

Saša Stamenković, dipl. ing. poljoprivrede za ekonomiku