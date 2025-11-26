Vlasnik i direktor Hype produkcije, Saša Mirković, rešio je da pozove premijera Severne Makedonije, Hristijana Mickoskog, na „Kafansku noć – Hype za Kočane“, događaj koji se se održati 20. decembra 2025. godine u Skoplju.

Putem Instagram storija, Mirković je pokazao koliki je džentlmen, te se uprkos situaciji o Lukasovom privođenju i premijerovim pretnjama, odlučio na ovakav potez.

Saša Mirković pozvao i Hristijana Mickoskog na humanitarno veče „Hype za Kočane“!

Kako se na storiju može videti, Mirković je označio profile zvezdi „Kafanske noći“ – Acu Lukasa, Miru Škorić i Miroslava Ilića. Međutim, rešio je da taguje i profil Hristijana Mickoskog, premijera Severne Makedonije.

Kako je Aca Lukas najavio, sav prihod od prodatih karata biće doniran pretežno porodicama nastradale dece u Kočanima.

„Kompletan, ne deo prihoda, nego kompletan prihod njima ide porodicama nastradale dece u Kočanima. Ljudi mogu da imaju uvid u to. Evo ja sad kažem, kompletan prihod koncerta 20.decembra u dvorani Janes Sandanski ćemo dati i podeliti porodicama. Uglavnom dece koja su nastradala u Kočanima. Ali ne kao prihod koji su imali troškove, mi to ne radimo. Mi dajemo pihod, mi dajemo bruto sve„, rekao je Lukas.

Podsetimo, nedavno je Mickoski upitan da prokomentariše privođenje Ace Lukasa.

„Kako komentarišete optužbe da ste umešani u hapšenje srpskog pevača Ace Lukasa u petak u Kavadarcima?“, glasio je pitanje koje je dobio premijer Severne Makedonije Mickoski.

„Mi ćemo veoma strogo i pažljivo pratiti ponašanje ovakvih estradnih umetnika i njihovih menadžera“, odgovorio je Mickoski i na taj način zapretio vlasniku Hype imperije Saši Mirkoviću, kao i muzičkoj zvezdi Aci Lukasu.

ZajecarOnline/M.K.

