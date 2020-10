„Ružni, prljavi i zli“ na na 29. “Danima Zorana Radmilovića” u Zaječaru: “Zoranov brk” zaslužio Ozren Grabarić

Zaječarska publika je pete festivalske večeri gledala „crnu“ komediju Beogradskog dramskog pozorišta “Ružni, prljavi i zli“, autora Slobodana Obradovića, po motivima filma E. Skole, u režiji Lenke Udovički, koja se posle duže pauze ovom predstavom vraća na beogradsku scenu.

To je crnohumorna priča o ljudima sa margine, o ogromnoj porodici koja živi u pretrpanoj straćari, u nehigijenskom naselju na obodu Rima. Glavni junak, jednooki Đakinto je i glava porodice sastavljene od četiri generacije, koje se izdržavaju uglavnom krađama i prostitucijom, ali i radeći sve druge poslove; poštene ili nepoštene, bez razlike. Đakinto je za gubitak oka od osiguranja dobio popriličnu sumu, koju odbija da deli sa njima. Novac troši na sebe i krije ga od ostalih članova porodice, koji neprekidno pokušavaju da mu ga ukradu, a on ih neprekidno zlostavlja verbalno i psihički. Materijalna nemaština uvod je u emotivnu, moralnu bedu, svodi ljude na puku egzistenciju i instinkte.

Ovaj pozorišni komad oduševio je zaječarsku publiku, a jednoglasnom odlukom žirija „Zoranov brk“ za najboljeg glumca u predstavi pripao je Ozrenu Grabariću, glumcu iz Zagreba.

U susretu sa novinarima Grabarić ističe da je ovo za njega divna nagrada zato što nosi ime glumca koga je gledao u mladosti zajedno sa drugim glumačkim velikanima sa ovih prostora.

„Već tada su na mene uticali svojim načinom glume i interpretacijama Zoran Radmilović, Bata Stojković i plejada glumaca sa ovih prostora. Dobiti „Zoranov brk“ zaista je poseban doživljaj koji mi puno znači. Znači mi puno premijera ove predstave u Beogradskom dramskom pozorištu i zahvaljujem Lenki (Udovički) koja me je pozvala, upravi koja me je prihvatila. Divno sam se osećao u Beogradu i puno mi značli ta saradnja, jer na taj način možemo deliti neka vlastita iskustva o teatru, o umetnosti. Mislim da su u vreme velikana o kojima smo govorili, ljudi komunicirali više i pričali o ovom poslu, puno više nego što se to sada događa.“

Grabarić ističe kako je smatrao da će pozorište biti mnogo više pogođeno pandemijom, jer publika neće dolaziti.

„Zapravo me publika demantovala. Jer i u ovim vremenima u kojima je možda postalo rizično ići u teatar, publika dolazi. To govori o tome da će teatar preživeti sve pandemije, kao što je preživeo i veće i smrtonosnije od ove, zato što je pozorište ljudska potreba. To je potreba za komunikacijom, da gledamo priče, da pričamo priče, da komuniciramo uživo, zato teatar još ima tu komponentu veću nego film, ili neka druga umetnost, jer živi ljudi pričaju živim ljudima, mi komuniciramo. Zato je ovo malo čudna pozicija jer ljudi prigušuju svoju reakciju zbog maske, na šta nismo navikli, ali sve jedno ih osećamo”, poručio je Grabarić.

U Zaječaru se večeras nastavlja 29. Festival „Dani Zorana Radmilovića“

U okviru “Zoranovih dana” održava se i Festival malih pozorišnih formi koji se završava večeras monodramom „Život je loto“ u izvođenju Monike Romić.

Ova tragikomedija od tome šta se dešava kada muž glavne junakinje Vere dobije sedmicu na lotou biće odigrana od 18 sati, u Centru za kulturu u Kotlujevcu. Besplatne karte za monodramu mogu se preuzeti na blagajni Centra za kulturu od 17 sati.

U okviru glavnog programa “Zoranovih dana”, na sceni zaječarskog teatra od 20 sati, biće izvedena predstava Jugoslovenskog dramskog pozorišta „Zašto je poludeo gospodin R“ autora Rajnera Vernera Fazbindera i Mihaela Fenglera, u režiji Boba Jelčića.

U četvrtak 22. oktobra, na programu je predstava „Bliži nebu“ autora i reditelja Željka Hubača, koja će od 12 sati biti odigrana u zaječarskom teatru, u okviru pratećeg programa festivala. Od 20 sati u pozorištu će biti priređena promocija knjige “Uspomenar 4 – Zoran 2020” koju je autor Milan Caci Mihailović posvetio Zoranu Radmiloviću.

U takmičarskom delu “Zoranovih dana” od 20 sati biće izvedena predstava „Komedija ometena u razvoju“ Gradskog pozorišta „Semberija“ iz Bijeljine, koju je po tekstu Milivoja Mlađenovića režirao Dušan Tuzlančić.

Festival se završava u petak 23. oktobra, u 20 sati, dodelom glavnih festivalskih nagrada, a u čast nagrađenih biće izvedena premijera predstave „Kazabalkan“ zaječarskog pozorišta, koju je po motivima teksta Gorana Stefanovskog, dramaturški obradio i režirao Irfan Mensur.

Izvor: NPTK CK “Zoran Radmilović” Zaječar