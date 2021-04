Rukometašice Zaječara pružile odličan otpor Naisi

Zaječar 1949 doživeo je poraz na gostovanju u Nišu rezultatom 33:28 od domaće Naise, u okviru 18. kola ženske rukometne Superlige Srbije.

Sjajan otpor pružila je zaječarska ekipa jednom od dva glavna favorita za osvajanje šampionske titule, koji je sa klupe predvođen doskorašnjim selektorom ženske reprezentacije Srbije, Ljubomirom Obradovićem.

Bolje je otvorio meč domaćin, koji je nakon već 5 odigranih minuta stekao prednost od 2 gola razlike. Zaječarke su u Niš došle da se nadigravaju sa favorizovanom Naisom i to se videlo od samog starta meča, kada su brz ritam nametnut od strane domaćina prihvatile u potpunosti i koncentrisanom i preciznom igrom u napadu stigle do rezultatskog egala na isteku 11. minuta ( 6:6). Usledio je period igre sa dosta tehničkih grešaka sa obe strane usled nametnutog brzog ritma, a domaće nakon kontranapada ponovo vraćaju dva gola razlike na svoju stranu u 18. minutu meča. Nije to pokolebalo “Amazonke”, koje na krilima dve sjajne intervencije golmana ponovo dolaze do izjednačenja, nakon pogotka sa 9 metara i prelepe akcije za “pivota” u narednom napadu. Ušla je u seriju čuvarka mreže “narandžasto-plavih” i sa još dve intervencije poremetila samopouzdanje rukometašica Naise, ali nažalost nisu to materijalizovale njene saigračice u napadu, jer je usledio golgeterski post od 5 minuta. Sa druge strane uspele su domaće da se konsoliduju i konačno iskoriste lošu igru Zaječarki u napadu i prvi put odu na +3 u u 27. minutu (15:12). Zatražio je minut odmora trener Maksić kako bi posavetovao svoje izabranice, što se ispostavilo kao odličan potez koje pogotcima sa bekovskih pozicija dolaze na -2, a u poslednjim sekundama poluvremena smanjuju i na samo gol minusa.

Ovakav razvoj događaja iznenadio je favorizovanog domaćina, koji se svakako nije nadao ovako snažnom otporu “fenjeraša”. U drugi deo igre ulaze devojke u crnim dresovima potpuno angažovano i nakon tri minuta igre vraćaju maksimalnih +3 na svoju stranu. Međutim, očigledno jako motivisana gostujuća ekipa se na isteku 40. minuta ponovo vraća u igru. Velika je šteta što u tim trenucima nije iskoristio zaječarski tim period sa igračicom, a zatim i dve igračice više, čak su gošće bolje izgledale u napadu sa 5 devojaka, da bi masimalno iskoristile i period od 2 minuta isključenja na drugoj strani za velikih +5 u 47. minutu. Delovalo je u tom trenutku da su igračice Naise konačno prelomile meč i da gošće nemaju snage za još jedan povratak. Upravo to se i dogodilo, loše su izgledali napadi Zaječarki, svaka greška skupo je plaćena i na 5 minuta do kraja stajalo je 33:26 na semaforu. Do kraja dosta tehničkih grešaka domaćih, uspela je ekipa iz grada na Timoku da smanji na 33:28, moglo je to da izgleda još pristojnije, ali u samoj završnici promašen je sedmerac, a zatim i prazan gol, pa je to bio i konačan rezultat.

Zadovoljan igrom svojih izabranica bio je i trener Živojin Maksić.

“Kvalitetnija ekipa Naise je pobedila i pokazala zašto je tu gde jeste. Trudili smo se da se nadigramo od prvog minuta utakmice i mislim da zaista nismo razočarali. Ove godine pokušali smo da stabilizijemo klub, u drugom delu sezone igramo vrlo dobro protiv svih ekipa i nadam se da ćemo u narednih par kola uspeti da osvojimo još neki bod”, zaključio je Maksić.

Mlada nada zaječarskog rukometa i kapitenka ekipe, Jana Milošević, pokazala je raskošan talenat, a nakon meča i ona je bila zadovoljna izadnjem svoje ekipe i konačnim rezultatom utakmice.

“Borile smo se, dale sve od sebe i zadovoljna sam pre svega zbog te dve stvari. Mogle smo puno bolje, kao i u svakoj utakmici, ali polako se uigravamo i verujem da će svaki sledeći meč biti bolji od onog prethodnog”, rekla je Milošević.

Nakon kompletiranog 18. kola, Zaječarke ostaju na poslednjem mestu na tabeli, sa 3 osvojena boda, ali svakako mogu biti zadovoljne igrom koja je daleko bolja od partija prikazanih u prvom delu sezone. Sledeće kolo na programu je za dve nedelje, kada će izabranice trenera Maksića odmeriti snage sa prvoplasiranom Jagodinom na gostujućem terenu.