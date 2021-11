Rukometaši Zaječara 1949 u derbiju savladali Jedinstvo iz Krnjeva

Zaječarski rukometaši slavili su u utakmici 8. kola A grupe Prve lige Srbije u derbi meču protiv Jedinstva iz Krnjeva rezultatom 28:24. Utakmica je pored takmičarskog imala i humanitarni karakter, pošto je sav prikupljen novac namenjen lečenju dvoje mladih Zaječaraca Lene i Koste.

Na tribinama hale spotova na Kraljevici okupilo se oko 300 gledalaca, koji su dali svoj dorinos u lečenju ovo dvoje mališana.

Što se same utakmice tiče, Zaječarci su kontrolisali rezultat tokom čitavog njenog toka i ni u jednom trenutku se trijumf nije dovodio u pitanje. Gosti su vodili samo na početku meča rezultatom 1:0, a nakon toga tokom celog toka meča bili u zaostatku i pokušavali da sustignu prednost domaće ekipe. U prilično neefikasnom prvom poluvremenu Zaječarci su nakon startne prednosti Jedinstva serijom 4:0 stigli do 3 gola prednosti i stavili do znanja rivalu da će teško do bodova u hali sportova na Kraljevici. Prednost domaćih tokom celog prvog dela kretala se između 2 i 3 pogotka, da bi u samoj završnici prvog dela pogotkom Luke Pavlovića na odmor otišli sa maksimalnih +4 (13:9).

Nešto bolje su otvorili drugo poluvreme gosti i uspeli da smanje zaostatak i uhvate priključak, ali nikako nisu mogli do izjednačenja. Sve do 54. minuta, kada je posle pogotka Nenada Cvetkovića na semaforu stajalo 24:24. Ipak, bilo je to sve što su rukometaši Jedinstva napravili u ovom derbiju, pošto u završnih 6 minuta Zaječarci zatežu odbranu i ne primaju nijedan pogodak do kraja meča i kako su meč započeli, serijom 4:0 i zaključuju utakmicu i dolaze do pobede i nova 2 boda.

Kod domaćih najefikasniji je bio Luka Pavlović sa sjajnim učinkom od 10 postignutih pogodaka, a pratili su ga Andrija Mijović sa 5 i Milan Ilić sa 4 gola. U gostujućoj ekipi Lazar Stojiljković, Goran Marković i Vladimir Mihajlović su metu pogađali po 5 puta, dok su Nenad Cvetković i Viktor Stojićević postigli po 3 gola.

Zaječarska ekipa se nakon 8. kola nalazi na 4. mestu na tabeli sa osvojenih 10 bodova (5 pobeda i 2 poraza), dok je na prvoj poziciji i dalje Mladi radnik iz Požarevca sa maksimalnim učinkom.

Narednog vikenda Zaječarci putuju u Majdanpek gde će snage odmeriti sa istoimenom ekipom, koja je u dosadašnjem delu šampionata upisala samo jedan trijumf i sa dva osvojena boda nalazi se na 9. mestu na tabeli.