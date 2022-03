Rukometaši poraženi od Mladog radnika u derbiju kola

Rukometaši Zaječara 1949 doživeli su poraz od prvoplasirane ekipe Mladog radnika iz Požarevca u derbi utakmici 15. kola A grupe Prve lige „Istok“, rezultatom 33:30.

Nisu uspeli Zaječarci da na domaćem parketu hale na Kraljevici iskoriste priliku da uhvate priključak sa vodećim ekipama u borbi za plasman u viši rang. Kao i u prvom delu šampionata, nesavladiva prepreka za ekipu iz grada sa Timoka bio je Mladi radnik iz Požarevca, koji je i jedina ekipa sa maksimalnim učinkom u dosadašnjem delu prvenstva.

Vrlo efikasnu utakmicu imali su priliku da vide gledaoci na Kraljevici, pošto su obe ekipe pokazale da poseduju ozbiljan napadački potencijal. U takvom ritmu bolje su se snašli gosti, koji su u prvom delu igre došli do prednosti od 3 gola (15:18 u prvom poluvremenu).

Pokušali su Zaječarci u drugom delu da još agresivnijim pristupom nadoknade deficit i dođu do preokreta, ali su gosti iz Požarevca pokazali zbog čega u dosadašnjem delu prvenstva imaju samo pobede. U drugom tridesetominutnom periodu rezultat je bio 15:15, pa je Mladi radnik zadržao prednost od 3 gola do kraja meča i došao do trinaestog trijumfa u isto toliko odigranih mečeva.

Nakon ove utakmice zaječarska ekipa pala je na četvrto mesto na tabeli sa 18 osvojenih bodova (9 pobeda i 4 poraza), a ispred su ostali Mladi radnik na prvom, Sloga iz Petrovca na Mlavi na drugom i Jedinstvo 1974 iz Krnjeva koje je preteklo Zaječarce trijumfom nad ORK Borom i sada zauzima treću poziciju sa 20 bodova.