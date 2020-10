Rukometaši na startu Prve lige “Istok” savladali Knjaževčane

Rukometaši Zaječara savladali su Knjaževac na startu Prve lige Srbije rezultatom 26:25. Zaječarci su na taj način došli do prvog trijumfa posle 7 meseci, koliko je trajala rukometna pauza, nakon uvođenja vanrednog stanja zbog korona virusa.

Izabranici trenera Darka Milosavljevića su kontrolisali utakmicu, imali i pet golova viška, mladost je ipak odigrala svoju ulogu, došlo je do opuštanja, gosti su imali priliku da dođu i do izjednačenja na kraju susreta, ali domaći su uspeli da se odbrane i dođu do vrednih bodova na startu prvoligaškog “Istoka”.

“Zadovoljan sam utakmicom i pre svega pobedom, koja će nam značiti na planu samopouzdanja pred sledeće izazove”, istakao je za “Glas sporta” Darko Milosavljević, trener zaječarskih rukometaša.

Zaječarce narednog vikenda čeka gostovanje u Jagodini, a utakmica između druge ekipe Jagodine i Zaječara 1949 na programu je u subotu 31. oktobra.

izvor: glassporta.rs