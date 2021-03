Rukomet: Zaječarke posle preokreta poražene u Novoj Pazovi

Rukometašice Zaječara poražene su na gostovanju u Novoj Pazovi od domaće Mladosti rezultatom 33: 27 u okviru 16. kolu ženske rukometne Superlige.

Prvo poluvreme utakmice proteklo je u najvećem delu u znaku Zaječarki koje su održavale prednost od jednog do dva gola. U 26. minutu utakmice “Amazonke” su vodile 13:12, da bi do kraja poluvremena furioznom igrom postigle čak 5 pogodaka i na poluvreme otišle sa suficitom od 4 gola (18:14). Nažalost, za nepunih 10 minuta igre u nastavku domaće su uspele ne samo da istope razliku “naranžasto-plavih”, nego i da povedu rezultatom 21:20. Serijom 7:2 u tom periodu igre, Mladost se potpuno vratila u meč i počela i da diktira tempo igre, čvršćom i odgovornijom igrom u odbrani, što je rezultiralo i lakšim golovima u tranziciji. Sve do 47. minuta trajala je rezultatska klackalica, da bi domaće serijom 2:0 naterale trenera Maksića da zatraži minut odmora. Nakon tajmauta, Zaječarke smanjuju na 26:25, što je bila ujedno i poslednja rezultatska neizvesnost u meču. Na naredni pogodak gostujuće ekipe čekalo se punih 10 minuta, a do tada je sve bilo rešeno. Na kraju 33:27 u korist domaćih koje se nalaze na 8. mestu, dok je Zaječar 1949 poslednjeplasirana ekipa na tabeli.

U sledećem kolu izabranice trenera Maksića očekuje komšijski derbi protiv ekipe RTB Bora, koja je u lošoj seriji od 4 vezana neuspeha. Meč je zakazan za subotu, 4. april.