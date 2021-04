Rukomet: Zaječarke i Boranke podelile bodove u komšijskom derbiju

Rukometašice Zaječara odigrale su nerešeno 22:22 sa ekipom RTB Bora u komšijskom derbiju odigranom u okviru 17. kola ženske rukometne Superlige Srbije.

Bolje su meč otvorile domaće, koje u prva 4 minuta utakmice nisu dozvolile nijedan pogotak rivalkama, dok su na drugoj strani dva puta pogađale mrežu. Nakon nešto sporijeg “paljenja” došle su gošće do daha, pa je nakon 1o minuta igre na semaforu stajao rezultat 5:5. Nakon toga usledila je rezultatska klackalica koju Zaječarke prekidaju sa 2 mini serije od po 2 pogotka i dolaze do 3 gola prednosti na isteku 21. minuta igre (11:8) što tera šefa struke gostujuće ekipe da zatraži minut odmora. Tajmaut je urodio plodom, pa u samo 5 minuta nastavka serijom 4:0 gošće prelaze u vođstvo, a trener Maksić spušta tablu za tajmaut na zapisnički sto. Nažalost, ni to nije pomoglo “Amazonkama”, koje su golgeterski post nastavile sve do kraja poluvremena, pa se na odmor otišlo sa prednošću Boranki od 3 gola razlike (14:11, ukupno serija 6:0).

Na startu drugog dela, nešto stabilnija igra zaječarske ekipe koje nakon 10 minuta igre tope prednost komšija i dolaze do rezultatskog egala, a zatim prelaze i u vođstvo 16:15. Seriju domaćih trener Bora ponovo seče tajmautom koji još jednom daje rezultat. Nakon minuta odmora sa brza dva pogotka gošće vraćaju prednost na svoju stranu i nagoveštavaju vrlo neizvesnu završnicu komšijskog derbija. Nešto koncentrisanijom igrom u nastavku utakmice, “Amazonke” u poslednjih desetak minuta meča ulaze sa golom viška (21:20). Usledilo je zatišje bez pogodaka na obe strane, da bi pogotkom sa 9 metara na 5 minuta do kraja domaće došle do zalihe od 2 pogotka, a trener borske ekipe zatražio poslednji tajmaut. Imale su napad Zaječarke i za +3, ali ga nisu iskoristile, a na drugoj strani sa 7 metara gost je smanjio na 22:21, a Maksić pozvao svoje izabranice na poslednje konsultacije pred sam kraj meča. Međutim, nakon koraka u narednom napadu “narandžasto-plave” gube loptu, na drugoj strani posle brze kontre Boranke dolaze do novog sedmerca i svih 60 minuta truda staje u taj jedan šut. Nažalost, čuvarka mreže zaječarske ekipe nije uspela da odbrani penal, pa su bodovi na kraju meča podeljeni.

Prema rečima domaćeg trenera, Živojina Maksića, jasno je da je šansa za opstanak u Superligi odavno izgubljena, ostaje žal za pobedom, ali glavni cilj je stvaranje tima i njegova priprema da se naredne sezone kroz Super B ligu ekspresno vrati u najelitniji rang.

Naredni meč Zaječarke će odigrati 10. aprila, kada idu u goste Naisi, možda i najkvalitetnijoj ekipi u ligi, koja se sa Jagodinom bori za naslov šampiona države.