Rukomet: Amazonke doživele debakl u Pančevu

Rukometašice Zajećara 1949 doživele su težak poraz na gostovanju drugoplasiranoj ekipi Pančeva rezultatom 35:19, u okviru 9. kola Super B lige.

Od samog starta meča krenule su domaće maksimalno angažovano i serijom 3:0 otvorile duel. Odličnom gustinom u odbrani onemogućavale su Zaječarke da dolaze do čistih pozicija za šut, napadi su uglavnom bili na ivici “pasive” i gošće su bile osuđene na pokušaje iz neigrađenih pozicija, dok su rukometašice Pančeva na drugoj strani to umešno koristile da kroz tranziciju stignu do zicer pozicija na još nepostavljenu odbranu rivalki. Već u prvih 30 minuta stvorile su domaće 7 golova prednosti, a prednost je mogla biti i znatno veća da nisu promašile par sedmeraca i nekoliko zicera sa linije do 6 metara.

Nije se ništa bolje provela mlada zaječarska ekipa ni u drugom delu igre u kome su ponovo do izražaja došli isti problemi. Pregršt golova su primile narandžasto-plave iz kontranapada nakon nerealizovanih napada, a i posle poseda koji su završavali pogotkom loše su branile “brzi centar” domaćih i primale pogotke iz prvog talasa. Pokazale su i domaće određene probleme sa realizacijom na postavljenu odbranu, ali su jednostavno Zaječarke retko i stizale do takvih situacija. Na kraju, 18:9 u drugom delu u korist Pančeva, za ogromnih 35:19 i čak 16 golova razlike.

Treba ipak biti pošten i reći da ovo i nije meč u kome bi zaječarska ekipa trebalo da traži bodove u borbi za opstanak, jer je pančevački tim pokazao da je znatno kvalitetniji i da će se do kraja prvenstva boriti za najviši plasman i promociju u Arkus ligu – najviši rang takmičenja u našoj zemlji.

Zaječarkama ostaje da se za bodove bore sa ekipama iz donjeg dela tabele, kojima igrački mogu da pariraju i protiv njih pokušaju da dođu do trijumfa jer ih do kraja šampionata očekuje grčevita borba za opstanak.

U ovom trenutku ekipa se nalazi na 9. mestu na tabeli sa samo 2 osvojena boda iz 7 odigranih mečeva.

Naredni duel očekuje ih narednog vikenda, kada u halu sportova dolazi Topličanin iz Prokuplja, upravo ekipa koja je na mestu iznad sa 7 osvojenih bodova i u tom meču će zaječarski sastav imati imperativ pobede.