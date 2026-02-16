Rođeni u ova tri meseca kao da nisu sa Zemlje – i Sunčev sistem im je mali!

Postoje ljudi koji bi susret sa bićima iz svemira doživeli kao šok. A postoje i oni koji bi u tome videli neverovatnu priliku, avanturu i novo iskustvo koje širi vidike.

Astrologija kaže da pojedini meseci rođenja nose energiju otvorenosti, radoznalosti i spremnosti da se zakorači u nepoznato, čak i kada to znači putovanje van naše planete.

Evo koja tri meseca se najčešće izdvajaju:

Mart

Osobe rođene u martu prirodno su povezane sa mističnim, nevidljivim i teško objašnjivim svetovima. Kao vodeni znak pod uticajem Neptuna, planete snova, intuicije i duhovnih iskustava, oni imaju snažnu maštu i dubok unutrašnji život.

Ljude rođene u ovom mesecu privlače tajne, simboli i sve što ima prizvuk magičnog. Lako mogu da zamisle romantičan ili fantastičan scenario u kojem ih neko odvodi u potpuno novu realnost. Toliko su često uronjeni u svoje misli da bi možda i samo putovanje u drugu dimenziju prihvatili mirno, gotovo spontano.

Njihova nenametljiva i prilagodljiva priroda čini da retko pružaju otpor – radije će se prepustiti toku događaja nego ulaziti u sukob, čak i kada situacija postane intenzivna.

Decembar

Rođeni u decembru su večiti istraživači. Njih pokreće potreba za širenjem vidika, upoznavanjem novih mesta i doživljavanjem nečega što nikada ranije nisu iskusili.

Pod uticajem Jupitera, planete rasta i otkrića, avantura im je gorivo. Susret sa vanzemaljskim oblicima života za njih bi bio vrhunac uzbuđenja – priča koju bi jedva čekali da prepričavaju i nova granica koju treba preći.

Ipak, njihov nemiran duh ima i drugu stranu. Kada početno oduševljenje prođe, lako bi mogli da se zapitaju: „Dobro, a šta je sledeće?“ Jer za njih potraga za novim nikada ne prestaje.

Februar

Ljudi rođeni u februaru ne razmišljaju samo izvan okvira, oni razmišljaju izvan atmosfere. Kao vazdušni znak kojim vlada Uran, planeta iznenađenja, inovacija i budućnosti, otvoreni su za ideje koje drugima deluju nezamislivo.

Za njih susret sa bićima sa druge planete ne bi bio nešto zastrašujuće, već prilika da bolje razumeju univerzum i svoje mesto u njemu. Njihov um brzo prihvata drugačije, novo i neobično.

Uz to, njihova humana i pravedna priroda mogla bi ih navesti da budu svojevrsni ambasadori tih posetilaca. Umesto dramatičnih naziva, radije bi koristili izraze poput „međugalaktički gosti“, naglašavajući potrebu za razumevanjem i saradnjom.

Naravno, mašta nema granice, ali jedno je sigurno – rođeni u ovim mesecima imaju hrabrost i radoznalost koje bi ih, barem u mislima, bez problema odvele među zvezde, piše Collective World.

Zajecaronline/24sedam.rs/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!