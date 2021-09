Ristović: Prodaja poslovnog prostora u centru grada je lopovluk

Grad Zaječar prodaje poslovni prostor – deo poslovne zgrade u strogom centru grada na katastarskoj parceli broj 9664/10 KO Zaječar, u ulici Trg Oslobođenja broj 5, površine 78 kvadratnih metara po ceni od samo 31.827 EUR. Prodaja se vrši neposrednom pogodbom, a stručnjaci za tržište nekretnina tvrde da je celokupnim postupanjem i nerezonskim odlukama, vezanim za ovaj slučaj, grad Zaječar oštećen za više desetina hiljada eura, a privatnom licu – kupcu, omogućeno da za relativno mali novac dođe do izuzetno vrednog poslovnog objekta u samom centru grada, čija se ukupna vrednost procenjuje na preko 150.000 eura. I pored toga, odbornici vladajuće većine izglasali su na sednici Skupštine grada ovu odluku, iako ona prema svim dostupnim činjenicama nije u interesu građana.

Odbornici Skupštine grada Zaječara sa 26 glasova su na sednici Skupštine grada Zaječara dali zeleno svetlo na predlog odluke da se iz javne svojine grada, neposrednom pogodbom, otuđi – proda deo zgrade poslovnih usluga na katastarskoj parceli broj 9664/10 KO Zaječar, u ulici Trg Oslobođenja broj 5, površine 78 kvadratnih metara. Iznos kupoprodajne cene utvrđen je u iznosu od 31.827 eura, a na osnovu izveštaja o proceni vrednosti predmetne nepokretnosti, sačinjenim od strane Ivana Dojčinovića, stalnog sudskog veštaka za oblast arhitekture.

Da bi čitaocima bilo jasnije, radi se o poslovnom objektu ukupne površine 125 kvm, u strogom centru grada u kome se već godinama nalazi caffe “Ulaz”. Ovaj poslovni objekat je u tri etaže (prizemlje, sprat i potkrovlje) a u javnoj svojini, odnosno u vlasništvu grada Zaječara su sprat i potkrovlje, ukupne površine 78kvm, dok je prizemlje površine 47kvm u vlasništvu privatnog lica – Gorana Rangelova.

Ovaj lokal po procenama stručnjaka i ljudi koji se u to razumeju, vredi sve ukupno blizu 160.000 eura, istakao je odbornik Uglješa Đuričković i najavio da će prvo upitati gradonačelnika zašto se uopšte prodaje imovina grada, posebno ona koja nam od zakupa donosi prihode i izneo tvrdnju da bi za samo 5 godina grad Zaječar od zakupnine dobio cenu po kojoj će ovaj poslovni prostor prodati.

Đuričković je upitao i zašto grad Zaječar kao većinski vlasnik ne otkupi po tržišnoj ceni manji deo poslovnog prostora i tako kompletira svoj poslovni objekak.

On je na sednici upitao i da li je tačno da je kupac lokala dao Srpskoj naprednoj stranci za kampanju 10.000 eura, ali mu je ubrzo nakon toga izrečečena Opomena.

Grad odbio ponudu da kupi prizemlje poslovnog objekta

Tu upravo i leži srž problema, budući da je grad Zaječar, pre samo par meseci imao priliku da prizemlje poslovnog objekta kupi od prvobitnih vlasnika, pa se dolazi do zaključka da je, namerom ili iz neznanja, donošenjem loših odluka u prošlosti, grad Zaječar u ovom slučaju oštećen za više desetina hiljada eura.

Prema saznanjima portala Zaječar Online, prvobitna vlasnica prizemlja u ovom poslovnom objektu, nakon procesa restitucije, ponudila je gradu Zaječaru, kao većinskom vlasniku objekta da otkupi prizemlje i tako kompletira vlasništvo nad poslovnim objektom, što bi itekako bilo vrlo logično s obzirom da se radi o poslovnom prostoru u samom centru grada. Prvobitna vlasnica je i po Zakonu bila dužna da prvo ponudi većinskom vlasniku, pre nego što deo poslovnog objekta ponudi na prodaju trećem licu. Nezvanično smo saznali da je u pitanju bio sličan iznos po kojem se sada prodaje skoro duplo veća površina.

Međutim, na 143. sednici Gradskog veća održanoj 13. oktobra 2020. godine većnici su izglasali Zaključak o odbijanju ponude Biljane Nanić iz Beograda, za prodaju prizemlja zgrade poslovnih usluga, Trg oslobođenja br.5 u Zaječaru. Zanimljiva je i čenjnica da greškom ili namerno, ovaj Zaključak nije objavljen u Službenom listu grada Zaječara.

Kada je grad Zaječar i zvanično odbio da otkupi deo poslovnog prostora, stekli su se uslovi da vlasnica deo svoje imovine otuđi trećem licu, a kao kupac prizemlja pojavio se pomenuti Goran Rangelov, inače dugogodišnji blizak prijatelj gradonačelnika Boška Ničića.

Ubrzno nakon što je Goran Rangelov postao vlasnik prizemlja u pomenutom poslovnom objektu, grad Zaječar donosi odluku da svoj deo proda neposrednom pogodbom. Naime, na sednici Gradskog veća održanoj 25.06.2021. godine većnici su doneli Zaključak o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti – dela zgrade poslovnih usluga u Zaječaru na kp.br, 9664/10 KO Zaječar, iz javne svojine Grada Zaječara, neposrednom pogodbom. Ovaj zaključak takođe nije objavljen u Službenom listu grada Zaječara.

Na istoj sednici većnici su formirali i Komiisiju za sprovođenje postupka otuđenja predmetne nepokretnosti u sastavu: Srđan Golubović – predsednik, Biljana Rubežić – zamenik predsednika, Nada Jovanović – član, Goran Nikolić – zamenik člana, Slavica Ličić – član i Milan Dimitrijević – zamenik člana.

Komisija je naravno donela odluku da je sve u skladu sa Zakonom i konstatovala da je u smislu opravdanosti i celishodnosti u interesu Grada da poslovni objekat otuđi!

Samo u poslednjih 5 godina, prihodi grada na ime zakupa od ove nekretnine iznose blizu 65 000 evra!

Ne treba biti previše pametan, dovoljno je pogledati cifre i zaključiti da nije pametno prodati deo poslovnog prostora po ceni koja bi se kroz davanje u zakup dobila za par godina i sasvim je jasno da će ovim poslom grad biti oštećen za nekoliko desetina hiljada evra.

Imajući u vidu ovu činjenicu, odbornici opozicionih grupacija postavili su na sednici Skupštine brojna pitanja na koja nisu dobili odgovor, dok je gradonačelnik Boško Ničić vešto izbegao prisustvo na ovoj sednici.

“Matematika je jednostavna. Najlakše se proda ono što nisi stekao. Kada oznojiš leđa i znaš vrednost nečega, nećeš ga prodati bud zašto. Zašto se prodaje na ovaj način, svima nam je jasno. Najmanje je tu bitna rupa u budžetu. Najbitnije je da se tu deo onih koji vrše vlast krije iza leđa Aleksandra Vučića i SNS-a kako bi ostvarili svoj lični interes. Ako neko plaća 700 000 dinara na godišnjem nivou zakup lokala, a ti prodaješ po ceni od 400 evra za m2, to nije omaška, već lopovluk. Da li se vama to svidelo ili ne, nije bitno, nemojte misliti da neko ko bude došao posle nekog ko je potpisao papir o ovoj prodaji neće potegnuti krivičnu prijavu. Možete prodati ono što je vaše, ali ne možete prodati ono što je vlasništvo ljudi koji su nekada ovde živeli, onih koji sada ovde žive, onih koji će se tek roditi i živeti u ovom gradu”, rekao je Nenad Ristović.

“Zašto prodajemo našu imovinu. Da li imamo konkretan razlog za takav potez? Zaista mislim da je cena kvadrata od 400-500 evra, koja je stambena cena, a ne cena za poslovni prostor, sramotna. Postavljam pitanje zašto grad nije po pravu preče kupovine istom direktnom pogodbom kupio ostatak tog lokala pa da kažemo da imamo lokal u centru grada, u zoni koja je ekstra atraktivna. Zašto je to bitno za grad. Mogli ste putem medija da vidite dokument koji kaže da je grad od 2012. do 2021. prihodovao od tog lokala 65 hiljada evra, što je skoro 700 evra mesečno, a vi to hoćete da prodate po ceni od 400 evra za m2. Gospodo odbornici, ovo je 21. vek i sve će biti zabeleženo. Snosićete svu odgovornost ukoliko imovinu grada, koja nije vaša, već imovina svih građana, ako ovaj objekat date u bescenje”, kazala je Dragana Rašić.

“Na dan 15.9.2021. , samo dan pre ove sednice, procena od strane Poreske uprave je da je m2 za navedeni lokal 165 000 dinara i to je dostavljeno Grupi za urbanizam grada Zaječara. Prema tome, ova prodaja je zaista smešna u najmanju ruku”, istakao je odbornik Bujić.

Na sve ovo pripadnici vladajuće koalicije ostali su nemi i nakon završetka diskusije bez trunke stida podigli u vis 26 ruku, što je značilo i konačno otuđenje gradske imovine, imovine koja bi bar u teoriji trebalo da bude vlasništvo svih nas, ali je neko dao sebi za pravo da je proda, ili bolje reći pokloni.