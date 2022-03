Ristović dočekan transparentom: „Svak je rođen da po jednom umre, čast i bruka žive dovijeka“

Odbornici grupe građana „Možemo bolje“ dočekali su na sednici gradske Skupštine Nenada Ristovića sa transparentom na kome je citirana rečenica iz Njegoševog „Gorskog vjenca“ – „Svak je rođen da po jednom umre, čast i bruka žive dovijeka“, time aludirajući na skorašnje događaje u političkom životu Zaječara i Ristovićevom kandidaturom za narodnog poslanika, na listi SNS-a „Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve“.

Nenad Ristović, lider grupe građana „Pobeda za naš grad“ našao se na 76. mestu izborne liste „Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve“, za predstojeće parlamentarne izbore što je podiglo veliku prašinu u političkim krugovima našeg grada, pošto su se sam Ristović i ceo pokret predstavljali kao opozicija.

GO Pokreta podržao je Ristovićevu kandidaturu, objašnjavajući da će se glas Zaječaraca na ovaj način jasno i glasno čuti u Beogradu, potencirajući činjenicu da se Ristović na listi nalazi kao nestranačka ličnost.

„Uvereni da će na najbolji način zastupati interese Grada Zaječara u Narodnoj skupštini Repbulike Srbije, kao i u drugim republičkim organima vlasti, bezrezervno podržavamo kandidaturu predsednika Pokreta Pobeda ZA naš grad za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Pozivamo sve članove i simpatizere Pokreta da uzmu aktivno učešće u kampanji, kako bi se glas Zaječaraca jasno i glasno čuo u Beogradu“, saopštavaju iz ovog pokreta.

Na samom početku sednice, četiri odbornika grupe građana „Možemo bolje“ istakli su transparent na kome je pisalo“Svak je rođen da po jednom umre, čast i bruka žive dovijeka“ i time pokazali svoj stav o nedavnim događajima.

Odbornik Miloš Stojadinović rekao je da su ovakvim transparentom želeli da pošalju poruku svim građanima Zaječara da se mora zaustaviti trgovina njihovim poverenjem.

„Transparent koji smo istakli na sednici gradske Skupštine pre svega predstavlja poruku odbornicima grupe „Pobeda za naš grad – Dr Nenad Ristović“, kao i svima onima koji planiraju u nekoj budućnosti da trguju glasovima građana Zaječara. Ta grupa građana četiri godine je glumila opoziciju, da bi prvom prilikom, čim je dobila malo veću podršku građana i veći broj glasova, prešla u Srpsku naprednu stranku. To je poruka i svima onima koji su ovako nešto činili i u prošlosti. U gradu Zaječaru ovo je već treći ili četvrti put da se određene grupe građana predstavljaju kao opozicija, a da onda nakon izbora uđu u Srpsku naprednu stranku. Kao što znate, Nenad Ristović je na parlamentarnoj listi SNS-a i tu za nas više nema dileme. On je Srpska napredna stranka, bez obzira na sve ono što priča, da je nestranačka ličnost i slično. Da zaključim, ovo je poruka za sve ljude, za sve Zaječarce – ne smemo više dozvoliti trgovinu poverenjem naših građana!“, rekao je Stojadinović.

Dragana Rašić, takođe odbornica u gradskoj skupštini grupe građana „Možemo bolje“, podsetila je da je doktor Ristović 2004. godine bio prvi na Ničićevoj odborničkoj listi.

„Ovako nešto ne treba da čudi, pogotovo ne građane Zaječara, iz razloga što znamo da je gospodin Ristović bio prvi na odborničkoj listi kada je se sadašnji gradonačelnik Zaječara Boško Ničić kandidovao za to mesto još 2004. godine. To je jedan „ljubavni odnos“ koji očigledno traje, bez obzira na to što se Ristović u jednom trenutku deklarisao kao protivnik takve politike. Međutim, na kraju sve dođe na svoje. Cela ova situacija sada nam pokazuje da ta vrsta odnosa, pa i ljubavi između njih dvojice uopšte nije prestala i da je trajala svo ovo vreme“, istakla je Rašić.