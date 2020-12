Restorani i kafići će 31. decembra i 1. januara raditi skraćeno

Restorani i kafići će 31. decembra. i 1. januara raditi do 18 sati, prehrambeni objekti do 20, odlučeno je na današnjoj sednici Kriznog štaba.

Režim rada koji je važio prethodnih dana biće na snazi od 2. do 11. januara. To znači da će tim danima ugostiteljski objekti i tržni centri raditi do 20 časova, a prehrambeni do 21 sat, javlja RTS, prenosi danas.rs.

Kako RTS piše, neće biti organizovanog dočeka Nove godine, niti reprize.

Sutra zaseda Vlada Srbije.

Krizni štab je u petak 25. decembra, podsetimo, odlučio da relaksira ograničenja radnog vremena za trgovinske, uslužne i druge radnje čija su vrata proteklog vikenda ostala otvorena.

Tom prilikom nisu saopštene mere povodom predstojećih praznika, što je ostavljeno za današnje zasedanje.

Član Kriznog štaba Branislav Tiodorović u petak je izrazio sigurnost da ovo telo neće doneti pozitivnu odluku o dozvoljavanju organizovanog dočeka Nove godine. On je tada istakao da je medicinski deo štaba i dalje protiv ublažavanja mera.

