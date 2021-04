Rekonstrukcija ulice Ivana Milutinovića u Zaječaru: Nastavljena seča lipa

Zbog rekonstrukcije ulice Ivana Milutinovića u Zaječaru, počela je seča lipa u ovoj ulici.

Pre dve godine u Zaječaru je započeta rekonstrukcija ulice Ivana Milutinovića. Tom prilikom najaveljeno je da će zbog rekonstrukcije, lipe u ovoj ulici biti posečene.

Ovih dana uveliko se radi na rekonstrukciji ove ulice, a većina lipa je posečena, kao što je i najavljeno.

Podsećamo, gradonačelnik Zaječara Boško Ničić kazao je krajem februara da će radovi biti završeni za dva meseca, dok kompletan projekat sa ulicama Pavla Ilića i Save Kovačevića biće završen do 1. maja. Što se tiče lipa, Ničić je tada naveo da će na njihovo mesto biti postavljene nove, stare između 15 i 20 godina.

“Nemoguća je rekonstrukcija ulice sa starim lipama. Mi smo se sada sa izvođačima raspravljali i dogovarali, i ulica Ivana Milutinovića će sigurno biti završena za otprilike dva meseca, a ceo projekat, i Pavla Ilića i Save Kovačevića, koliko sam razumeo Drobnjaka, rekao je do 1. maja”, poručio je Ničić.

Na pitanje da se građani interesuju šta će biti sa lipama u ulici Ivana Milutinovića, gradonačelnik Boško Ničić je tada izjavio:

“To nisu nikakvi problemi, taj problem imaju pojedinci koji ovde ne žive. Mi smo u okviru projekta, zato je toliko i skupo, predvideli drveće koje je staro 15 i 20 godina da zameni postojeće drveće. Sada, onaj ko je umetnik, da mi objasni kako praviti trotoar preko žila od drveća, taj mora da dođe da on projektuje i da objašnjava i da snima po Belgiji, Nemačkoj bulevare. Može to da se uradi, da mi imamo bulevar, a okolo njega, ali ovde nema prostora da se takvi projekti rade, tako da ćemo zameniti i ljudi su zadovoljni. To što pojedinci prave od svega priču, to je njihov problem. Ovde će biti i nova javna led rasveta, to smo već dogovorili, sve je novo, pa će biti novo i drveće, kao i sva u ulici imaju svoj vek trajanja.”

Povodom početka rekonstrukcije ulice Ivana Milutinovića u Zaječaru i nezadovoljstva meštana zbog najavljene seče oko 30-ak lipa, gradonačelnik Zaječara Boško Ničić održao je sastanak sa stanarima ulica koje će biti obuhvaćene rekonstrukcijom. Na sastanku je stanarima predstavljen projekat kompletne rekonstrukcije, kao i idejna rešenja za drvored lipa.

Grupa stanara ovih ulica u oktobru 2019. oglasila se saopštenjem u kom su naveli da se ne slažu sa odlukom da lipe budu posečene.

“Pored velike želje da svi građani čuju i vide „stručne“ ljude koji nemaju rešenje za lipe u našoj ulici predstavnici Inicijative za očuvanje stabala Lipe u ulici Ivana Milutinovića su razočarani sastankom koji će biti zatvoren za medije. Sastanak zatvorenog tipa omogućiće predstavnicima gradske uprave da nastave obmanjivanje javnosti a „stručnjaci“ i njihovo obraćanje u kome bi nas uputili u problematiku sanacije korena Lipe nastavlja da bude misterija”, naveli su u saopštenju tada građani.

“Prava istina je da podržavamo rekonstrukciju ulice, ali da smo u ogromnoj većina zainteresovani da sačuvamo sve lipe koje je moguće sačuvati”, rečeno je u tadašnjem u saoptenju.

U Zaječaru je krajem oktobra 2019. održana javna tribina o rekonstrukciji Ivana Milutinovića i okolnih ulica. Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić prilikom obraćanja prisutnima objasnio je da je projekat za rekonstrukciju ulice Ivana Milutinovića završen i da ne može da se menja, ali da će na zahtev građana prilikom izvođenja radova stručna lica sa Šumarskog fakulteta i ljudi iz “Srbija šume” izvršiti procenu za svako drvo posebno.

“Svako drvo koje može da se sačuva biće sačuvano. Ja bih najviše voleo da se drveće ne dira, ali zbog izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže pojedine lipe moraće da budu izvađene, jer će njihov koren biti uništen”, rekao je tada gradonačelnik Ničić.

Sastanak sa stanarima ulice Ivana Milutinovića u Zaječaru na kome je trebalo da se razmatra pitanje da li će drvored lipa u pomenutoj ulici biti posečen ili ne, održan je 25. oktobra u sali Gradske uprave. I pored uveravanja gradonačelnika Zaječara Boška Ničića da će svaka lipa koja može biti sačuvana i ostati, građani su bili skeprični, jer im kako su izjavili stav gradonačelnika prilikom sastanka nije ulivao nadu da “stvar” već nije unapred završena i da su građani samo pozvani da budu stavljeni pred “svršen čin”.

Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić 10. oktobra je izjavio da su gradski čelnici u razgovoru sa meštanima ulice Ivana Milutinovića u Zaječaru, koja bi uskoro trebalo da se rekonstruiše, saznali da je 99% građana saglasno da se lipe poseku. Stanari su pomenutu izjavu oštro demantovali i pokrenuli peticiju da sačuvaju drvored. Ničić međutim najavljuje da će sa 70-ak odabranih meštana 3 ulice koje će biti rekonstruisane (Ivana Milutinovica, Pavla Ilića-Veljka i Save Kovačevića) održati sastanak u Velikoj sali Gradske uprave.

Izjava gradonačelnika Zaječara Boška Ničića koju je 10. oktobra prenelo nekoliko zaječarskih medija izazvala je burne reakcije. Ničić je napomenuo da su gradski čelnici na osnovu razgovora sa meštanima ulice Ivana Milutinovića u Zaječaru ustanovili da je 99% stanara pomenute ulice “ZA” seču lipa i njenu rekonstrukciju. To je izazvalo burne reakcije velikog broja žitelja pomenute ulice, jer oni tvrde da ih iz Gradske uprave niko nije obišao, ni pitao za mišljenje.

Zbog toga, stanari su samoinicijativno tada krenuli u potpisivanje peticije, kako bi gradonačelniku dokazali da je doveden u zabludu i da je informacija da je 99 % stanara ulice Ivana Milutinovića za seču lipa notorna laž.