RASULO PRED IZBORE: Ponoš prozvao „fantomske studente“ i ljude sa kodnim imenima

NATO general Zdravko Ponoš samo je jedan od opozicionara koji je u poslednje vreme „opleo“ po studentskoj listi. Izbori na lokalu u devet opština se bliže i tenzije, ali i panika među opozicionarima su sve veće.

-Mi ovde govorimo o ljudima koji su se pojavili niotkud. Oni nisu neki ljudi sa lokala koji su se dogovarali i završili posao. Meni je teško i da verujem i zato ne bih ni da brendira, te neke koji su se pojavili sa kodnim imenima i došli iz Beograda. Da kažu ljudima na lokalu – dajte to sada nama, vi ste završili posao.- rekao je Ponoš u emisiji. – Reč je o nekim talibanima koji se se bahato ponašali. To je nevaspitano i nedopustivo.

Ponoš je takođe izjavio da na studentskoj listi faktički nema studenata.

Naime, na konstataciju novinarke da su studenti možda bolji brend od opozicionih stranaka, Ponoš oštro odgovara: Ali,to nisu studenti. Kad neko dođe maltene u kožnom mantilu i kaže „Sad malo mi“, a na pitanje „kako se zoveš“ odgovara. „Ne mogu da ti kažem“. Na kraju se desi da su ti ljudi proverili i da to baš i nisu neki. To su ocvali studenti sa problematičnom političkom istorijom. To nije brend iza kojeg bi trebalo stati. – rekao je.

Rasulo pred izbore

I tako opozicionari jedni optužuju druge za političko preuzimanje lista, tvrde da su izgurani na neprolazna mesta, dok treći otvoreno dovode u pitanje ko uopšte stoji iza takozvanih studentskih kandidatura.

Sve to pokazuje da se opozicioni blok nalazi u ozbiljnoj krizi i da među njima vlada sve veće nepoverenje. Dok jedni govore o „fantomskim“ kandidatima i ljudima sa kodnim imenima, drugi priznaju da su praktično skrajnuti sa lista i da im je onemogućeno da ravnopravno učestvuju u izbornoj trci.

U Pokretu slobodnih građana su već najavili da neće učestvovati na lokalnim izborima u devet opština, jer su njihovi kandidati završili na samom dnu lista koje su sastavljali studentski blokaderi.

U takvoj atmosferi, umesto zajedničkog nastupa, opozicija ulazi u još jedan izborni ciklus podeljena i međusobno posvađana.

Lokalni izbori, zakazani za 29. mart u devet opština, novi su termin da blokaderi sa fantomskih studentski lista a udruženi sa plaćeničkom opozicijom, dožive fijasko.

Zajecaronline/komitet/24sedam

