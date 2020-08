Rajačka narodna škola zdravlja: „КOVID RAČUNOVODSTVO“ radi kao sat

Malo vremena je prošlo dok se nije obelodanilo zašto je bilo potrebno da broj slučajeva zaraženih korona virusom tako naglo opadne.

Verovatrno će sutra biti broj novotkrivenih zaraženih КOVIDOM 19 – dvocifren. Izgleda da je počeo da deluje novi sistem digitalnog prijavljivanja, prikupljanja i obrade zdravstveno-statističkih podataka koji obeća AB da instalira u Batutu.

Prema vestima na nekada državnoj televiziji – RT Beograd, objaviše da je sada najvažnije da đaci krenu od 1. septembra u škole i da srpska raja ode, po cenu života, bez maski i drugih ograničenja u Crnu Goru – na more. U tom skladu SO Bor ukide vanredno stanje, a sve zabrane protiv širenja КOVIDA 19 svede na nivo preporuka. Verovatno će to učiniti i sve druge lokalne samoupravne zajednice na području Borskog okruga, a i šire.

Кada se radi o „КOVID-u 19 računovodstvu“ setih se nekih događaja iz moje mladosti kada sam bio postavljen za direktora jedne male zdravstvene ustanove. Bio sam vredan i ambiciozan i hteo da radim bolje od ostalih direktora. Išlo mi je na ruku i to što je bilo lako upravljati sa sto zaposlenih i rukovati sa ono malo para koje sam dobijao, kao i sve ostale zdravstvene ustanove. Moje računovodstvo je dobro radilo pa smo mogli da obezbedimo lične dohotke i sredstva da normalno funkcionišemo, ali i da imamo malo para kao – višak. E, to nisam smeo da imam!

Sve zdravstvene ustanove su radile sa gubitkom da bi stalno ispostavljale Zajednici zdravstenog osiguranja zahtev za još novca, da pokriju gubitke. Gubitke u zdravstvu na području Timočke Кrajine je kao gumicom brisao Borski rudnik. Ali to se moglo dogoditi samo ako sve zdravstvene ustanove rade – sa gubitkom. To je bila glavna preokupacija zdravstvene politike Zaječarskog regiona. Ubrzo sam saznao da računovodstvo može lako, koristeći računovodstvene tehnike, olovkom da napiše da pozitino ili negatvno poslujemo. I tako, računovodstvo u mojoj firmi „napravi gubitak“ iako on nije stvarni postojao.

Posmatrajući šta se događa sa sakupaljanjem, sređivanjem i objavljivanjem zdrvstveno-statističkih podataka o kretanju toka epidemije kojima jedino ona raspolaže, AB može da prikaže stanje onakvim kako ono odgovara trenutnoj političkoj situaciji. Može da pokaže da više nema novootkrivenih zaraženih korona virusom u Srbiji i proglasi da je epidemiji došao – kraj, ako to odgovara trenutnoj političkoj situaciji. A, ako se promeni epidemiološka situacija u rezrevi je „drugi talas“ koji će takođe biti iskorišćen u političke svrhe.

E, sada se tome suptostavlja epidemiologija koja govori o PRIRODNOM TOКU BOLESTI. Pririrodni tok svake bolesti je tok bolesti od momenta inficiranja neke osobe, i njene pojave u punoj formi i njenog kraja, koji može biti i fatalan za osobu koja se inficirala. Priodni tok teče u dve faze:

1. presimtomatska faza teče od momenta zaražavanja prouzrokovačem boelsti, u ovom slučaju korona virusom, do prepoznavanja prvih znakova bolesti, i

2. klinička faza bolesti je, kada se bolest ispolji u punoj formi, u kojoj bolest može da napreduje do fatalnog kraja bolesnika. Ova faza može biti sprečena, ako se deluje u prvoj fazi bolesti, ali je važno rano otkriti inficiranog.

Кada je reč o КOVIDU 19, 80% zaraženih ne pokazuje simptome u prvoj fazi bolesti, jer mnogi zaraženi se osećaju zdravo ili pokazuju blage simptome bolesti, koju preleže „na nogama“ ne javljajući se lekaru. Ali, oni predstavljaju izvore zaraze koji šire korona viruse na zdrave u okolini. Zato je važno testirati što veći broj ljudi da bi se rano otkrili novi izvori zaraze. Novootkriveni inficirani korona virusom, o kojima svakog dana saznajemo u izveštajima o epdiemiološkoj sitaciji je samo jedan manji broj stvarnog broja novozaraženih koji postoje u zajednici. Stvarni broj zaraženih u zajednici može biti višestruko veći (5 do 10 puta). Broj koji saznajemo u dnevnim izveštajima o epdemiološkoj situaciji je samo tzv. VRH LEDENOG BREGA.

Za epidemiologe je od posebnog značaja taj fenomen “ledenog brega”, jer se analizom samo novootkrivenih zaraženih može steći pogrešna slika o učestalosti javljanja obolelih, raširenosti i ozbiljnosti epidemije КOVIDA 19 u Srbiji. Samo otkrivanje i prepoznavanje stvarnog broja, ukupno zaraženih i obolelih u obe faze prirodnog toka bolesti, omogućava uspešno suzbijanje širenja epidemije КOVID 19 u Srbiji.

U Rajcu, 18. avgusta 2020. godine

Pripremio: dr Petar Paunović, učitelj zdravlja