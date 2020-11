Rajačka narodna škola zdravlja dr Petra Paunovića: Vitaminom D3 protiv Kovida 19

Borba sa KOVIDOM 19 traje i nastavlja se sve žešće. Treba iskoristiti sve mogućnosti koje stoje na raspolaganju da se ne zarazite i obolite.

Merama zaštite koje primenjujete svkodenvno:

-nošenje maski,

-držanje odstojanja od dva metra,

-izbegavnje okupljanja i boravka u grupi,

-izbegavanje polnih odnsa sa promiskuitetnim osobama,

-izbegavanje svakog nepotrebnog kontakta,

-pranje ruku mlakom vodom i sapunom,

-odmor i dovoljno sna,

-ishrana voćem i povrćem,

-treba dodati i zaštitu od KOVIDA 19 vitaminom D3.

U nedostatku vakcine protiv korona virusa, D3 vitamin može ispoljiti zaštitno svojstvo.

Pada u oči da, za razliku od situacije u zapadnim zemljama, kod nas se među merama protiv KOVIDA 19, zanemaruje značaj hrane i vitaminskih i mineralnih sastojaka, kao alternativna mogućnost poboljšanja prirodnog imuniteta.

Brojni istraživači na Zapadu istražuju značaj vitamina D3 u borbi sa korona virusom. Naime, pokazalo se da su osobe zaražene KOVIDOM 19 imale malu količinu vitamina D3 u organizmu. A one druge, kojima su koncentracije D3 vitamina bila veće ili normalne lakše su preboljevale KOVID 19 i bile dalje od smrti.

Kada je reč o deficitu D3 vitamina u organizmu treba uzeti u obzir jednu činjenicu – da sa od početka novembra pa sve do kraja marta meseca u organizmu drastično smanji proizvodnja D3 vitamina pod dejstvom sunčanih zraka na kožu. U to vreme, u predelima severno od Vranja, sunce je nisko na horizontu od izlaska do zalaska i nema dovoljno snage da svojim zracima prozvede D3 vitamin u koži. I izbegavanje kretanja na otovorenom prostoru zbog Kovida 19 takođe će umanjivati mogućnost stvaranja ovog vitamina u koži zato je potrebno dodavati ga organizmu svakodnevno.

Ali, da ne objašnjavam dalje kakav je značaj D3 vitamina za jačanje imuniteta. Na vama je, ako mi verujete, da pošto pročitate ovu priču odete u apoteku i kupite globule vitamina A+De3 i svakog dana oko 10 sati popijte jednu sa vodom. Svakog dana, do kraja marta meeca 2021. godine. Vitamin A-De3 mogu koristiti svi osim dece mlađe od 4 godine.

U Rajcu, 12. novembra 2020. godine,

Pripremio: dr Petar Paunović, učitelj zdravlja