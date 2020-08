Rajačka narodna škola zdravlja dr Petra Paunovića: U poslednje vreme često oboljevaju mladi ljudi

Epidemiloška situacija je u Srbiji nepovoljna. Postoji nekoliko velikih žarišta epidemije, u kojima se svakog dana oktiva nekoliko stotina novih slučajeva zaraženih korona virusima, ocenjuje prim. dr sci. med. Petar Paunović, učitelj zdravlja.

Beograd je najveće žarište koje ugrožava celu zemlju. Posebno što su veze drugiha gradova sa Beogradom veoma živahne. Mnogo ljudi svakodenvno putuje u Beograd ili iz Beograda u gradove i naseljena mesta širom zemlje. Da biste sačuvali život i zdravlje odložite putovanje u Brograd. A vi iz Beograda koji ste još uvek zdravi idite negde u unutrašnjost u neko zabačeno mesto, gde još uvek nema slučajeva zaraženih i obolelih i naselite se tamo neko vreme.

Zaštita od zaražavanja korona virusom svela se na tri prosto proširene rečenice: NOSI MASКU, DRŽI ODSTOJANJE OD 2 METRA I ČESTO PERI RUКE.

U posledlje vreme često oboljevaju mladi ljudi. Neki od njih imaju teške kliničke slike. Verovatno će se i dalje poboljevanje pomerati ka sve mlađim kategorijama stanovništva. Starih koji su zaraženi korona virusima je daleko manji broj. Jedno od objašljenja ovakvog širenja korona visrusa je veća pokretljivost mladih i uspostavljanje kontakta sa većim brojem lica. Stari su mudriji. Posle ukidalja karantina i polcijskog časa oni i dalje više vremena provode u svojim stanovima i kućama. Njihovo kretanje je ograničeno starošću i nezadovoljavajućim zdravstvenim stanjem. Ipak, kada epidemija bude u još većoj meri zahvatila mlade, počeće da poboljevaju i najstariji. To za njih može biti praćeno i fatalnim ishodom.

Šta da se radi? Država je sudbinu naroda prepustila svakom pojedincu i time ga opteretila do nepodnošljivosti. Da li je istina da narod odlučuje o sudbini epidemnije. Država je tokom dosadašnjeg razvoja epidemije podizala bolnice i sada to čini. U kineskom modelu suzbijanja pandemije stoji da treba korone viruse sačekati u bolnici i da će tu biti uništeni. To je suprotno srpskoj epidemiološkoj doktrini suzbijanja epidemije, po kojoj se epidemija suzbijanja ranim otrkivanjem korona virusa u zajednici gde se on koreni i bokori, a epidemija zahvata sve veći broj zdravih u novim žarištima epidemije.

U Rajcu, 1. avgusta 2020.

Pripremio: dr Petar Paunović, učitelj zdravlja.