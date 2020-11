Rajačka narodna škola zdravlja dr Petra Paunovića: “Tri gospodarice života i zdravlja”

Danima očekujemo da Krizni štab donese neku novu odluku, efikasniju, koja bi sprečila dalje napredovanje epidemije KOVIDA 19, ali takve nema. Sve mere koje su do sada predložene su jedina mogućnost borbe protiv Korona virusa, dok ne stigne vakcina. Mogu biti pooštrene i to je sve.

Na prvi pogled izgleda da su i sve priče o KOVIDU 19 ispričane i da se nema šta više reći. Ipak, nije tako. Upravo, priče o KOVIDU 19 skrivaju u sebi mogućnosti koje mogu da vam pomognu da sačuvate zdravlje. Zato sam odlučio da vam ispirčam priču O TRI GOSPODARICE ŽIVOTA, koja, ako je paožljivo pročitate, može pomoći da donesete odluke, promenite neke stvari u vašoj svakodnevnici i izbegnete infekciju korona virusom.

TRI GOSPODARICE VAŠEG ŽIVOTA STOLUJU U VAŠEM MOZGU. TO SU MISLI, OSEĆANJA I ODLUKE.

Čim se probudite krene mozak da radi.

Padaju vam razne ideje na pamet, a vi birate i zadržavate se na onom šta vam predstoji i što je najvažnije da uradite u toku dana, ili u toku nekog drugog kraćeg i dužeg života. Najvažnije i najprijatnije, a one neprijatne gurnete u stranu i odložite.

Postoje najjednostavnije misli i ideje od onog u vezi sa umivanjem i pranjem zuba, doručkovanjem ili nečem značajnijem, u vezi sa poslom, kupovinom nameštaja za domaćinstvo, automobila i sl. I važnim obavezama u životu, ili o onim najvažnijim kao što je odluka o školovanju dece, udaji i ženidbi i dr.

SVE POČINJE MISLIMA: „Uradću to i to, ili kada bih danas to i to učinila, ili ako bih danas to i to preduzeo…” Čim se to uspostavi u mozgu, on nastavi i dalje da radi – da misli kako će se sve to ostvariti. Pojavljuju se u svesti slike koje ilustruju kako će se sve što vam je palo na pamet odvijati. Te slike praćene su OSEĆENJIMA koja su DRUGA GOSPODARICA vašeg života, od kojih zavisi i aktivnost one treće – VOLJE, zahvaljujući kojoj donećete odluku da to o čemu razmišljate – ostvarite.

Znači, misli, osećanja i volja, su tri gospodarice vašeg života. Kada su one u saglasju, onda se lako ostvaruju vaše želje i sve ono što čini vaše ponašanje u svakodnevnici.

Evo, jednog prostog primera koji sam saznao od jedne žene: nedavno, čim se probudila palo joj je na pamet da ide kod prijateljice i popije kafu. Usput, da svrati u prodaavnicu. Takve jutarnje šetnje, susret i razgovor sa prijateljicom veoma joj prijaju. Pri pomisli na susret sa prijateljicom, u glavi su se počele stvarati lepe misli. One su prouzrokovale prijatna osećanja. Lako je donela odluku da izađe iz kuće. Počela se spremati, krenula je, ali kada se našla na ulici, primetila je da je zaboravila zaštitinu masku. Odjednom se lepe misli o susretu sa prijateljicom počele gasiti zameniše je ružne o KOVIDU 19. Pokvariše joj raspoloženje. Posmislila je da nastavi put, ali odustade. Vratila se nazad i uze zaštitnu masku protiv zaraze korona virusom. Stavila ju je na lice, čim je izašla na ulicu.

“Eto”, pomislila je, “u ovoj životnoj krizi čovek može biti istovremeno i tužan, zbog pretnje od gubitka zdravlja i radostan što će provesti neko vreme sa dragom osobom”. Događaju se takve stvari u životu. Pomisao da postoji mogućnost da se zarazi od korona virusa, delovala na pametnu ženu tako da donese odluku suprotnu prvoj i da se vrati kući i uzme zaštitinu masku. A zatim da sa njom nastavi da ostvaruje svoje zamisli: posetu prijateljici i odlazak u prodavnicu.

Iz ovog običnog primera videli ste kako gospodarice života i zdravlja funkcionišu i sarađuju. Slična je situacija kada donosite bilo koju drugu odluku koja usmerava vaše ponašanje: u vezi prestanka pušenja duvana, prestanka zloupotrebe alkoholnih pića, učenja, kupovine nekih stvari, odlaska na školovanje, ljubavnog rastanka ili sklapanja braka. Treba pomenuti da se kada je o ponašanju reč pri donošenju odluka odigrava u mozgu borba motiva. Treba imati u vidu da, kada su pomenute tri gospodarice vašeg života u saglasju, odluke se lako donose i ostvaruju.

Imajući u vidu sve što je pomenuto razmislite sada i o drugim primerima u vašem životu koji bi doprineli održanju i poboljšanju zdravlja.

Pomenuću nekoliko:

nosite zaštitnu masku,

izbegavanje kontakta sa drugim ljudima dužih od 15 minuta (najbolje dva do tri minuta),

izbegavanje oslaska u rastoran, kafić ili proslave rođendana, slava, svadbi, odlaska na parastose, utakmice i kulturne manifestacije,

izbegavanje polnih odnosa sa nepoznatim partnerima, i grljenje, ljubljene i slične postupke pri susretu sa drugim osobama,

izbegavajte putovanje vozom i autobusom,

upražnjavajte često pranje ruku tekućom vodom i sapunom,

budite što duže u toku dana kod kuće ili u stanu,

ukoliko dođe do promene vašeg zdavstvenog stanja (kijavica, kašalj, povišena temperatura, zamor, bolovi u telu, promena mrisa, ukusa i čujnosti) obavetsite odmah o tome lekara.

Eto, na vama je, pošto pročitate ovu priču o zdravlju “stupite u kontakt” sa vašim gospodaricama života, shvatite njihove poruke i namere i zahvaljujući njima, bezbednije i bolje živite.

U Rajcu, 14. novembar 2020. godine

Dr Petar Paunoivć, učitelj zdravlja