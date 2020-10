Rajačka narodna škola zdravlja dr Petra Paunovića: Prati, pronađi, izoluj

Juče (11. oktobra) naši kovid stručnjaci proglasiše nastupanje trećeg talasa KOVIDA 19. Ne znam da li je bio i kada se završio drugi. To sada nije ni važno. Najvažnije da nam predstoji još jedan period vremena rvanja sa KOVID 19. U takvoj situaciji potrebno je presabrati, podsetiti se iskustava koje smo stekli i videti kakve su nam šanse.

Na početku epdiemije KOVID 19 marta 2020. godine, nismo znali mnogo o prirodi virusa, kako se širi, šta mu odgovara u našem ponašanju a šta ga sprečava da se razmnožava i izaziva epdiemiju. Nije bilo ni lekova ni vakcina.

Sada posle sedam meseci i nešto više:

-znamo mnogo više o korona virusu,

-imamo iskustva u borbi sa virusom,

-lek i

-uskoro vakcinu.

Nemamo iskustva u vezi sprečavanja širenja virusa u školama.

Kod nas je najvažnije bilo protiv širenja korona virusa nositi maske, držati odtojane od dva metra od drugih i prati ruke. Imajući to uvidu dobro je videti, pred nastupanje trećeg talasa, šta su drugi radili i uspeli u suzbijanju epidemije, a mi nismo.

Za sada, Južna Koreja se smatra najuspešnijom zemljom u suzbijanja korona virusa. Evo šta je ona uradila:

Čim je epdiemija počela da uzima maha, oni su preusmerili napore na istraživanja porekla virusa i na zaustavljanje zaraze. I u srpskoj epidemiološkoj doktrini to je prva aktivnost: otkriti izvor zaraze (bolestan čovek sa jasnom kliničkom slikom bolesti ili bez simptoma) i izolavati ga da ne bi dalje u svojoj okolini širio zarazu. To je najteže i najefikasnije. Mi smo inicijativu u vezi s tim prepustili obolelim pojedincima, objavili brojeve telefona na koje imaju da se jave ako se nešto sa njima događa i upostavili kovid ambulante sa lekarima koji su vršili trijažu onih koji su im se javljali, upućujući ih u kovid bolnice ili vraćali kući u izolaciju.

U Južnoij Koreji, da bi mogli da otkrivaju i prate izvor zaraze oni su uspostavli armiju “tragača za kontaktima” koji su počeli da traže i prate (posle otkrivanja izvora zaraze) sve osobe koje su bile u kontaktu sa obolelima i da ih stavljaju u kućnu izolaciju ili upućuju u bolnicu. Upornim i požrtvovanim radom ovih “tragača za kontaktima” oni su uspeli da ugase epidemiju.

Veći deo tog uspeha pripisuje se sposobnosti ove zemlje da mobiliše malu armiju “tragača za kontaktima”: detektiva obučenih da povezuju tačkice između pozitivnog slučaja Kovida-19 i svih njegovih skorašnjih kontakata. Tragači potom moraju da odluče kome naložiti da se samo-izoluje ili, u nekim slučajevima, da li da se čitava zgrada ili organizacija, kao što su bolnica gerontološki centar ili kancelarija, gde je bilo više kontakta, ako žarište stave pod karantin.

Koliki bi to posao bio u slučaju suzbijanja naše epidemije zamislite samo, ako uzmete u obzir da je prof. Tepavčević, pre neki dan, objavila da u našoj zemji ima više od 71 000 kontakata. Ako bi počeli da se njima bavimo, mi bismo se suprotstavili epidemiji fronatalno, ofanzivno i uspešno. Ovako kako radimo mi samo pratimo epidemiju, a KOVID 19 uzima sve ono do čega može da dođe. Verujemo da ćemo tako postići taj tzv. “imunitet krda”, ali to može da potraje godinu dve, a za to vreme mnogi će se razboleti, a neki i umreti.

Zato se u našoj strategiji insistira na odgovornosti pojedinca, a krivica za širenje epidemije pripisuje njemu. Više puta su kovid stručnjaci izjavljivali da sada od svakog građanina ponaosob, zavisi da li će epidemija i koliko dugo postojati. To nije tačno. Epiemija je uvek bila javno-zdravstveno pitanje i tražila planske i u zajednici široko primenjivane mere.

Ali sada se već upuštamo u polemiku, gubeći vreme, a epdiemija KOVID 19 jezdi i dalje Srbijom. Kirzni štab je odredio mere, a prof dr Tiodorović najavio jutros da, ako se epidemija širi, zatvoriće i škole! A vi pojedinci, koristite maske, držite odstojanje, izbegavajte gužve i osobe koje kijaju i kašlju i perite što češće ruke, sve dok traje tzv. treći talas KOVIDA 19.

U Rajcu, 12. oktobra 2020. godine

Pripremio: dr Petar Paunović, učitelj zdravlja