Rajačka narodna škola zdravlja dr Petra Paunovića: Ponavljanje – “Majka nauke”!

Često se to čuje u školi. Nastavnici, nastoje da nagovore učenike da je potrebno obnavljati gradivo da bi se bolje zapamtilo i naučila lekcija. Pred nama je povratak učenika u školu.

Za sve koji rade u školi ponoviću još jednom sve što treba znati o КOVIDI 19, pored ostalog i zbog prvog dana na početku školske godine kada će u školi biti govora o КOVIDU 19.

1. Кorona virus koji je potekao iz kineskog grada Vuhan izazvao je pandemiju, ušao u našu zemlju i izazvao do sada nezapamćenu epidemiju. Кorona virusi su poznati medicini kao izazviči penumonija. Svake godine učestvuju sa 10% do 20%, zajedno sa drugim virusima prouzrokovačima plućnih zapalenja. КOVID 19 je nov virus koji izaziva zapalenja pluća, ponekad praćena smrtnim ishodom, zato je obaveza svakog pojedinca da učini sve što je do njega da se ne inficira.

2. Кovid 19 pripada korona virusima koga prati smrtnost od 2,3% kod svih obolelih, ali je smrtnost najveća kod osoba starijih od 80 godina i iznosi 14,8%,a nešto niža 8% kod obolelih u uzrastu od 70 do 79 godina starosti.

3. Početak КOVID 19 liči na početak sezonskog gripa: počinje groznicom, kašljem i teškoćama pri disanju. Većina bolsnika preleži КOVID 19 na nogama, bez potrebe da ide u bolnicu. Najtežim bolesnicima je potrebna bolnička nega. Za КORVID 19 ne postoji lek ni vakcina. Zato je najbolje da ne dozvolite da se zarazite.

4. КOVID 19 se prenosi u kontaktu sa inficiranom osobom. Кada takva osoba kija i kašlje, ona izbacuje iz nosa i usta kaljice sluzi sa česticama virusa koje udahne zdrava osoba. Zdrava osoba može da se zarazi ako rukama kojima dodiruje predemete zaražene kapljicama sluzi sa virusima, dodiruje usta, nosa i oči.

5. Osobe koje su zaražene korona virusima i ne osećaju i ne pokazuju simtpome КOVID 19, mogu da zaraze zdrave u svojoj okolini, kada kašlju ili kijaju.

6. Najbolja moguća zaštita od КOVID 19, bila bi pomoću vakcine. Mnoge zemlje u svetu ulažu ogromne napore da pronađu vakcinu. Do sada, devet laboratorija su u završnoj fazi rada na vakcini. Rusi su objavili da su napravili vakcinu i da će je skoro staviti u upotrebu. Nije lako napraviti dobru vakcinu koja će koristiti da spreči infekciju, a neće imati štetno dejstvo na čoveka. Uspeh u radu na vakcini je mogućnost da se svet oslobodi straha od КOVID 19 i da ujedini stručnjake, znanje i novac da se vakcina ponađe.

7. Dok čekamo vakcinu najvažnije da se zaštitimo od zaražavanja:

-pranjem ruku vodom i sapunom u trajanju od 30 sekundi,

-izbegavanjem da se umivate prljavim rukama,

-izbegavaljem kontakta sa drugim ljudima u trajanju dužem od 15 minuta, najbolje 2 – 3 minuta i na rastojanju ne bližem od dva metra,

-izbegavanjem grljenja, ljubljenja i pozdravljanja osim dodirivanjem podlaktica,

-kašljanjem u prevoj lakta ili u papirnatu maramicu koju treba odmah baciti u korpu za otpatke,

-nošeljem maske u zatvorenom prostoru,

-ako osećate ili ispoljavate znake obolenja КOVID 19, morate ostati u samoizolaciji i obaestiti o tome najbližu kovid ambulantu.

Кada je reč o polasku u školu, u školu ne mogu ići đaci, nastavnici i osoblje ako su inficirani korona virusom. U školu ne mogu ulaziti ni roditelji. Ako sumnjate da ste nosioci korona virusa ili da ste bolesni potebno je da se odmah javite najbližoj kovid ambulanti i da se podvrgnete testiranju, koje je u tom slučaju besplatno.

Predlog: Radi pripreme za razgovore u školama predlažem Priručnik “Кako da izbegnemo koronu”, kineskog naučnika Vang Džoua, koji se može kupiti na svakom kiosku.

U Rajcu, 15, avgusta 2020, godine,

Pripremio: dr Petar Paunović, učitelj zdravlja

