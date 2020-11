Rajačka narodna škola zdravlja dr Petra Paunovića: O spavanju i snu

Posle vraćanja sata za jedan sat unazad dolazi i do promena u životnom planu i svakodnevnom životnom ritmu.

U našim krajevima jesenje noći brzo stižu, a jutro nikada da svane. Neki ljudi imaju utisak kao da je vreme usporilo svoj tok. Drugi su mi se žalili da ne mogu da spavaju. Treba da imate jednu činjenicu u vidu da je najvažnije da spavate dovoljno dugo.

U uslovima promene životnog ritma, da biste dovoljno dugo spavali potrebno je da imate strpljenja.

Odrasle osobe treba da spavaju 6 do 8 sati dnevno. Svaki minut koji nedostaje do te dužine sna je kao neki dug koji se ne briše nego stalno povećava kao dug u banci. Ako dovoljno dugo spavate, povećava se količina zdravlja, ako to ne činite povećava se kamata i gubi glavnica: gubi se zdravlje.

A kako život i zdravlje idu rame uz rame i jedno drugo podstiču i podupiru, skraćivanje sna i oštećenje zdravlja koje zbog toga nastaje, skraćuje vam životni vek.

Neki ljudi koji loše spavaju traže pomoć i izlaz u tabletama za spavanje. One ponajviše, remete vaš ritam budnosti i sna.

Kao što pomenuh, potrebno je strpljenje i red u odlasku na počinak svakog dana u isto vreme. A kada se to dogodi, kada zaspite, kao da je u tom trenutku u vaše telo došla neka stručna ekipa koja ima zadatak da održava vaše telo u ispravnom stanju.

Ta ekipa će da vam obnoviti vaše ćelije, očistiti krv, opustiti vaša mišićna vlakna, podržati i osnažiti vašu otpornost na infekcije (imunitet), pripremiti vaše organe za varenje i bubrege za rad u sutrašnjem danu, a što je najvažnije resetovati vaš mozak, kao da se radi o nekom kompjuteru i tako obnoviti vaše telo.

Ako vi ne idete na počinak u isto vreme svakog dana i ne spavate dovoljno dugo, ekipa koja obnavlja vaš organizam neće obaviti neke aktivnosti.

Ti minuti ili duže vreme nespavanja zovu se “dug spavanja”. Ako ne spavate dovoljno dugo mesecima vaš dug spavanja je toliko narastao da ćete osetiti značajne poremećaje zdravlja:

pospanost,

uznemirenost (bez nekog posebnog razloga),

postaćete depresivni,

povećaće vam se krvni pritisak i rad srca,

može doći do ozbiljnijih poremećaja zdravlja kao što je šećerna bolest ili

možete da se razbolite od infekcije neke od zaraznih bolesti, pored ostalih od virusa COVID-19.

Zato o dugu spavanja razmišljajte ozbiljno i vraćajte ga svakog dana spavanjem posle ručka ili u popodnevnim časovima.

U Rajcu, 31. oktobra 2020. godine

Pripremio: dr Petar Paunović, ućitelj zdravlja