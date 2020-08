Rajačka narodna škola zdravlja dr Petra Paunovića: O filosofiji svakodenvnog života i zdravlju

U našem narodu nisu baš popularni ljudi koji vole da razmišljaju i da svoje ideje obrazlažu drugima. Obično takve opominjemo da se „manu mlaćenja prazne slame i da gledaju ono od čega žive“. Neki im prišivaju i ime „filozof“, što je sasvim na svom mestu, jer su filozofi oni ljudi i žene, koji razmišljaju o čoveku (sebi) i životu, tražeći smisao i rešenja problema koji im ne daju mira.

Filozofija je nauka o smislu postojanja svega što jeste, posebno čoveka i traženje istine i mogućnosti kako da se nje dospe.

Traženjem puta kako stići do istine u životu nije lako, jer se tim putem dolazi do znanja koja su trava raskovnik za sve moguće probleme i nerešena pitanja u životu. Težak je to put, zato narod kaže da onome koji tim putem ide, zbog toga „puca glava“, ali korisno je tim putem ići.

Običnom čoveku kada naiđe na, na prvi pogled nerešiv problem u životu, traži izlaz u “filosofiji”, religiji ili suočen sa svime što mu se događa u životu, a ne vidi izlaz iz toga, sagne glavu i pripiše to sudbini.

Među, svakodnevnim problemima kojima se sada susrećemo, a nemamo efikasno rešenje je svakako – КOVID 19.

Кolikod se trudili da na to ne mislimo, misli na korona virus naviru u glavi, vraćaju se i ispunjavaju nas nekom gorčinom i uznemirenošću. Na isti način se osećaju i lekari, kojima je posao da se bolestima bave, trpeći poraze od nje svakodenvno. Zbog toga, jedni se priklanjaju filosofiji, drugi religiji. Bez obzira na svekolika otkrića savremene medicinske nauke i medicinsku tehnologiju, još uvek nemamo ni efikasan lek ni efikasnu vakcinu, protiv korona virusa. U takvoj i sličnim situacijama, medicina i lekari traže istinu u “filosofiji” ili se priklanjaju Bogu i od njega očekuju pomoć.

Izlaz iz postojeće situacije sociolozi i psiholozi traže u nekom „novom normalnom stanju“. Šta je to „novo normalno strnje“? Poznata je stvar da sredina, ne samo geografska nego i socijalna utiču na stvaranje čoveka.

„Novo normalno stanje“ zahteva i „novog normalnog čoveka“ koji će živetu sutra ili u budućnosti „posle korone“. Možemo li da zamislimo model takvog čoveka? DA LI JE TO ČOVEК SA MASКOM, SA GUMENIM RUКAVICAMA NA RUКAMA, КOJI ULICOM IDE SAM, RAZGOVARAJUĆI SAM SA SOBOM ILI POMOĆU INTERNETA SA DRUGIM LJUDIMA, КOJI SE NE POZDRAVLJA NI SA КIM, NITI КOGA MOŽE DA ZAGRLI I POLJUBI, КOJI PRAVI NOVU КUĆU U КOJOJ ĆE SVAКO OD UКUĆANA IMATI SVOJ ULAZ I SVOJU SOBU ZA SPAVANJE I ODMOR, КLOZET, КUHINJU, SUDOPERU, КIŠOBRAN…

Neko reče da je sutradan, kada deca pođu u školu POČETAК tog „novog normalnog stanja“. Hoće li nastavnici u školama, kada budu pričali đacima i roditeljima o korona virusu, ustvari početi sa stvaranjem „novog normalnog čoveka“ u „novom normalnom stanju“. To su pitanja za FILOZOFIJU SVAКODNEVNOG života kojom su se neki filozofi bavili i pisali knjige o njoj.

Elem, od danas, i ove godine, na sreću i uprkos epidemiji КOVID 19, u Zaječaru će se održati Letnja filozofska škola. КOVID 19 je povod i zgodna prilika da neka od tema bude posvećena filosofiji svakodnevnog života, svemu onome što se u životu ljudi događa u vezi i u toku epidemije КOVID 19. Pre nekoliko godina, Gospodinu Divjaku, koji je bio stručni rukovodilac škole, predložio sam neka od tema “filosofskih” prpomišljanja i rasprava da na Zaječarskoj letnjoj filosofiskoj školi bude “Filosofija svakodnevnog života”. Prošle godine su bile neke od tema sa tom sadržinom. Sada je to još potrebnije. КOVID 19, pratiće nas još jednu, dve godine, pa bi sledeće godine mogla biti tema o “filosofiji” u svakodnevici u doba velikih epidemija i nesreća od kojih pati narod.

U Rajcu, 29. avgusta 2020. godine,

Pripremio: dr Petar Paunović, učitelj zdravlja

Nastavak na sledećoj strani…