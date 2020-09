Rajačka narodna škola zdravlja dr Petra Paunovića: Nazeb, prehlada

Nazeb spada u respiratorne infekcije, infekcije disajnih organa. Često za nazeb kažemo “gripozno stanje”, ili “neki virus ga snašao”, u engleskom jeziku pojavljuje se kao “common cold” obolenje.

Nazeb često brkamo sa gripom, ali on to nije.

Po simptomima liči na grip, ali su oni mnogo blaži nego kod gripa. Razlog nazeba su oko 200 raznih vrsta virusa koji izazivaju infekcije organa za disanje, među kojima se nalaze i korona virusi. Istraživači iz zapadnih zemalja tvrde da korona virusi imaju 10% udela u izazivanju nazeba, a nemački naučnici da su korona virusi zastupljeni kao prouzrokovači nazeba čak kod 30% obolelih. Među tim korona virusima nalazi se i virus koji se 2019. odmetnuo, promenio i postao prouzrokovač COVID-19 pandemije.

Nazeb, odnosno infekcije disajnih organa kojima pripada, javljaju se vrlo često kako kod odraslih, tako i kod dece u jesen i zimi, kada vreme postane hladno, kišovito i vetrovito. Kod odraslih, ova oboljenja se jave kod jedne osobe 2 do 4 puta u jesen i zimi, a kod dece 6 do 10 puta. To dovodi do povećavanja broja pacijenata u lekarskim ordinacijama, što opterećuje zdravstvenu službu i stvara velike ekonomske troškove zbog gubitka radnih dana i troškova za lekove.

Polazak dece u školu svakog septembra, često je i početak javljanja infekcija disajnih organa kod đaka, što može biti razlog odsustvovanja sa nastave, gubitak časova i zaostajanja u realizaciji nastavnog programa.

Nazeb je samoizlečivo oboljenje i nije potrebno ići kod lekara. Neprijatni simptomi se mogu suzbiti paracetamolom, koji se može nabaviti u apoteci bez lekarskog recepta. Ukoliko nazeb, gripozno stanje traje duže od 10 dana, a zdravstveno stanje obolelog počne da se pogoršava, potrebno je javiti se na pregled lekaru opšte prakse, ili pedijatru ako je obolela osoba – dete. Protiv gripa ne treba uzimati antibiotike, bez pregleda i konsultacije sa lekarom.

U našem narodu smatra se da je nazeb razlog nastanka svake bolesti. Ima u tome istine, zato bi trebalo paziti i ne izlagati se nepotrebno hladnoći. Lako mogu da nazebu, posebno kada je vreme s jeseni lepo i toplo zemljoradnici u polju, stočari, rekreativci ili ljubavnici koji dugo jedno drugo čekaju na sastanak. Ima istine u tome. Izlaganje prekomernoj hladnoći ruši imunitet kod čoveka i pogoduje infekciji disajnih organa. I nepažnja prema spavanju, naročito noću, takođe dovodi do slabljenja imuniteta. Osobe koje spavaju manje od šest sati dnevno, imaju šanse da 4 do 5 puta češće obole od nazeba, nego ostali.

Osobe koje se ne oblače u skladu sa spoljnom temperaturom i vremenskim prilikama, pošto se prehlade osećaju se loše, umorne su, hladno im je, a mogu dobiti povišenu telesnu temperatutu najviše do 38 stepeni Celzijusovih.

Mogli biste sprečiti dalji razvoj nazeba tako što biste posle nepotrebnog i nepažljivog izlaganja hladnoći došli kući, istuširali se vrućom vodom, popili tabletu paracetamola i čašu tople limunade, ili jednu čašu kuvanog rajačkog crnog vina sa štapićem karanfilića i legli u postelju. Nakon takvog postupka zaspali biste zdravotvornim snom i ujutru probudili zdravi i orni za posao.

Da kažem i ovo: Nazeb se lako prenosi sa bolesne na zdravu osobu, kapljicama sluzi koje izlaze iz usta i nosa osobe koja kašlje i kija. Zato je dobro držati odstojanje najmanje dva metra od osoba koje kašlju i kijaju.

U Rajcu, 27. septembar 2020. godine

Pripremio: dr Petar Paunović, učitelj zdravlja