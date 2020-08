Rajačka narodna škola zdravlja dr Petra Paunovića: Kovid 19 neće moći u školske klupe

Slušajući neke direktore osnovnih škola na televiziji, imam utisak da će škole isključiti svaku mogućnost i preduprediti svaku slučajnost koje bi mogle doprineti da korona virus dospe u škole. Škole su važne epidemiološke tačke u zajednici iz kojih se šire epdiemije u narod, ali i iz naroda u školu.

Veliki problem je što postoje veoma živi i brojni kontakti između škole i zajednice na njenom području. Svakog dana nastavnici, đaci i osoblje dolaze na nastavu i svakog dana se vraćaju kući. Uz to, još poneko svrati u školu službeno i od roditelja i vrati se nazad.

Brojni kontakti imaju veliki epidemiološki značaj kada u zajednici vlada epidemija KOVID 19, što od škola traži veliku odlučnost da spreči, putem njih, unošenje korona virusa u školu i zaštiti učenike od infekcije. Svake godine, od početka školske godine pa do njenog kraja, i pre pojave KOVID 19, postoji takav problem. Škola se brani od drugih zaraznih bolesti u zajednici u cilju da zaštiti učenike od poboljevanja. Kada kažem i verujem da škole mogu sprečiti nastanak epdiemije KOVIDA 19, znam da prosvetni radnici i osoblje u školi ima dobra iskustva u tom smislu. Škola danas u našoj zemlji jedino je mesto gde rade i žive školovani ljudi, koji su dovoljno stručni, iskusni i duhoviti da zaštite učenike od KOVIDA 19 i da infekciju korona virusa izigraju.

Da bi se pojavila epiemija neke zarazne bolesti u školi, potrebna su dva uzroka: DOVOLJAN UZORK i NEOPHODAN UZROK.

Pod pojmom DOVOLJNOG UZORKA podrazumevamo sve one pojedinačne činioce, mikrobe: viruse i bakterije koji mogu da prouzrokuju bolest đaka, nastavnika i osoblja. Oni mogu doći u školu, a zatim iz škole, vratiti se poput bumeranga u zajednicu zaražavajući na svome putu zdrave osobe. To znači, u našem slučaju DOVOLJNI UZROK SU KOVID 19, odnosno bolesnik ili osoba zaraženi korona virusima – IZVOR, REZREVOAR ZARAZE. BOLESTAN ČOVEK, ILI ZARAŽENA OSOBA KOJA NEMA SIMPTOME BOLESTI. ON će preneti u školu virus na đake i ostale, a ovi će po izlasku iz škole, preneti virus na stanovništvo na području škole.

TAKVE OSOBE NE MOGU UĆI U ŠKOLU. MORAJU BITI ZAUSTAVLJENE ISPRED ULAZA U ŠKOLU. O njima treba obavestiti najbližu kovid ambulantu, koja će preduzeti dalje mere. Dobro bi bilo da pored samog ulaza u školu postoji prostorija – izolator gde bi se stavljala osoba pod sumnjom da je inficirana. Profesionalci iz najbliže kovid ambulante došli bi da provere situaciju. Ako bi se dogodilo da se neko tokom nastave požali na simptome slične KOVIDU 19, odmah bi bio stavljen u izolator i o tome bi bila obaveštena kovid ambulanta.

Mnogobrojni činioci definišu DOVOLJNI UZROK, ali oni sami po sebi ne mogu prouzrokovati bolest dok ne postanu činioci NEOPHODNOG UZROKA. U Uputstvu za rad u školi od 1. septembra postoje mere koje čine školu snažnom epidemijskom barijerom. One treba da spreče da dođe do pojave epidemije (sprečavanje dolaska u školu roditelja, indetifikovanje obolele dece pre dolaska u školu i njihovo zbrinjavanje, nošenje maski, držanje propisanog rastojanja, pranje ruku, provetravanje učionica, dezinfekcija predmeta i škoskog prostora, ovekcija i drugo). Ako ih ne izvršavamo dosledno, onda one postanu jedan od neophodnih uslova za nastanak epidemije.

Kao što pomenuh u školama rade inteligentni, stručni i požrtvovani ljudi, koji zdravlje učenika stavljaju na prvo mesto. Zato verujem da KOVID 19 može biti pobeđen u zajednici, uz pomoć škole.

U Rajcu, 13. avgusta 2020. godine,

Pripremio: dr Petar Paunović, učitelj zdravlja/ Rajačka škola zdravlja